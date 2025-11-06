Sonsoles Ónega ha sido muy tajante en su opinión sobre Reconciliación, las memorias del Rey emérito. Un documento publicado en Francia que con el que ha puesto en la primera línea de la actualidad a su familia y, concretamente, a la Reina Letizia -íntima amiga de la presentadora televisiva-. Por primera vez desde que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía entrara en la Casa Real, Juan Carlos I -a través de las mencionadas páginas- ha reconocido las tensiones con su nuera.

En ellas, el marido de Doña Sofía asegura que la Reina no ha facilitado la cohesión familiar. Un escrito que ha enfadado y mucho a Sonsoles Ónega, que conoce a la mujer de Felipe VI desde hace casi tres décadas -cuando ambas coincidieron en la redacción de CNN+-. Desde entonces, y aunque sus vidas han sido muy distintas, a lo largo de estos años no han dejado de apoyarse la una a la otra y, de hecho, en palabras de la presentadora televisiva, «no ha cambiado nada». Es por ello que, tras leer las memorias de Juan Carlos I, la hija de Fernando Ónega ha aprovechado su mediática voz para lanzar una contundente opinión sobre el libro.

Sonsoles Ónega y la Reina Letizia son amigas desde hace casi tres décadas. (Fotos: Gtres)

Sonsoles Ónega, en contra de las memorias de Juan Carlos I

Fiel a su objetividad como periodista, pero muy tajante, Sonsoles Ónega ha dado a conocer su opinión sobre las palabras que dedica el Rey emérito sobre la soberana en Reconciliación -donde explica que Doña Letizia mostró su negativa pese a que le abrió la puerta de su despacho-. «¿Era necesario desvelar ciertas cosas?», ha expuesto la comunicadora, que no ha podido evitar pronunciarse por la amistad que le une a la Reina Letizia.

Unas palabras escuetas en las que ha dado cuenta de manera implícita que no está de acuerdo con la finalidad con la que el marido de Doña Sofía ha hablado de su nuera, que afectan directamente a su imagen.

Sonsoles Ónega ha mostrado su desacuerdo sobre la opinión del Rey emérito sobre Doña Letizia. (Foto: Gtres)

Tras la publicación de este libro en Francia -y que llegará próximamente a España-, por fin Ónega ha dado su opinión, ya que hace unas semanas -tras la filtración de algunos capítulos-, no quiso pronunciarse. «Todos los estratos que se suelen filtran vienen precedidos y sucedidos de otros párrafos que explican los contextos. Hasta que no lea el libro no puedo decir nada», dijo.

El enfado de la opinión pública

Desde que saliera a la luz Reconciliación, la opinión pública ha mostrado su postura con respecto a las memorias del Rey emérito. Aunque muchos aseguran que es una acierto que cuente su versión de la historia, otros consideran que no era necesario hablar de asuntos familiares -como ha sido el caso de la entrada de Doña Letizia en la Familia Real, una de las grandes damnificadas en el documento publicado por su suegro-.

«Atacar a la Reina Letizia, sabiendo que es uno de los mayores activos que ha tenido la monarquía durante estos años, me parece no entender a su pueblo, al que ni siquiera dedica sus memorias, mientras unos cazaban elefantes, otros se dedicaban a reconstruir la institución», ha escrito la periodista Anna Gurguí en su cuenta de X -anteriormente Twitter-.