Juan Carlos I sobre Letizia: "Ha cortado todos los puentes y me mantiene alejado de mis nietas"

Desde la comodidad de un exilio de lujo que poco o nada tiene que ver con los escenarios que sugiere la propia palabra exilio, don Juan Carlos ha comenzado a promocionar las memorias que publicará en apenas unos días. Lo ha hecho en Francia, país de origen de su biógrafa, Laurence Debray, en el que su versión de la historia verá antes la luz que en el resto del mundo.

En la mañana del día que se cumple un año de la catástrofe natural más mortífera que ha vivido España y cuando todos los ojos deberían de estar puestos en las víctimas de la DANA, Juan Carlos I protagoniza titulares en la prensa gala que no han tardado en reproducirse en nuestro país. El padre de Felipe VI ha recibido a periodistas franceses de Le Figaro y Le Point en su residencia de la isla de Nurai, en Abu Dabi y desde allí ha tenido a bien hacer declaraciones que, como dice el dicho, dicen más de él mismo que de las personas señaladas. Unas entrevistas cortesanas en las que el que fuera Rey de España habla de sus comienzos como monarca olvidando por completo los escándalos financieros que terminaron con su reinado y le llevaron a la jaula de oro en la que permanece. Y con un descaro sorprendente una de ellas es su nuera, la Reina doña Letizia.

La Reina Letizia, el Rey Felipe y Don Juan Carlos. (Foto: Gtres)

Tal y como recogen quienes ya han podido leerlo, en su libro Reconciliación, el marido de Sofía de Grecia no habla demasiado de doña Letizia, aunque se ha detenido a plasmar que «no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares», reconociendo por primera vez lo difícil que lo tuvo la actual Reina cuando llegó a la familia, ya que como su propio suegro reconoce, hay un evidente «desacuerdo personal». Unas palabras sorprendentes no solo porque hable de la mujer de su hijo y de la actual Reina de su país, sino porque también es la madre de la heredera al trono y lo hace bajo un título que, a todas luces, no es lo que pretende. Por si esto no fuera suficiente, el emérito acusa a su nuera de mantenerle alejado de sus nietas, de haber levantado un muro para limitar al mínimo el contacto con Leonor y de haber volado cualquier puente entre ellos.

Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, junto a Letizia y Felipe. (Foto: Gtres)

Los últimos encuentros entre Juan Carlos I, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Teniendo en cuenta que tras salir a la luz el escándalo financiero y personal que terminó con don Juan Carlos en el exilio la Corona quedó más dañada que nunca, a nadie le extraña el cordón sanitario que don Felipe y doña Letizia han levantado para proteger el que será el reinado de Leonor. Desde que subieron al trono los Reyes han trabajado sin descanso por limpiar la imagen de la institución. Han hecho de la Casa Real un ejemplo de transparencia y entrega al pueblo que ya quisiera el Gobierno de Sánchez, y lo han conseguido a base de esfuerzo y sacrificio.

Conscientes de que no es momento de dar un paso en falso que pueda empañar lo conseguido, los Reyes han limitado el contacto con don Juan Carlos y mientras es habitual ver junto a él a sus hijas Cristina y Elena, además de los hijos de ambas, son contadas las veces que ha disfrutado de la compañía de los Borbón Ortiz. La última imagen pública que existe de la princesa Leonor con el emérito es ya de hace 7 años y se tomó durante el acto celebrado por el 40 aniversario de la Constitución española. Se sabe que, en calidad de abuelo, estuvo en la celebración de la mayoría de edad de la heredera hace ahora 2 años. Y ahora, en sus memorias, saca él mismo a la luz su último encuentro, que tuvo lugar en septiembre de 2024 cuando su nieta era alumna de la Escuela Naval de Marín y él viajó a Galicia para una regata.