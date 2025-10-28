Así son las vidas de Rozalén, Máximo Huerta o Violeta Mangriñán un año después de la DANA
La DANA devastó las vidas de miles de españoles hace apenas un año, y son numerosos los famosos que también se vieron afectados
Desde Rozalén, a Máximo Huerta o Violeta Mangriñán, se volcaron por completo con su pueblo y así han cambiado sus vidas en este tiempo
Ya ha pasado un año de uno de los temporales más devastadores que ha podido pasar por nuestro país. La DANA arrasaba con muchas vidas, dejando incontables daños materiales y también personales, que a día de hoy todavía no han conseguido superar. En aquel momento, numerosos famosos y rostros conocidos se volcaron los afectados, viviendo también de primera mano las consecuencias de la tragedia. Ese fue el caso de Rozalén o Máximo Huerta, cuyas localidades, -Letur (Albacete) y Buñol (Comunidad Valenciana) quedaron devastadas. Al igual que Violeta Mangriñán, que tampoco pudo pasar por alto el sufrimiento de su tierra natal y no dudaba en desplazarse hasta allí para ayudar a los valencianos en todo lo que pudiese.
Un año después, lo cierto es que sus vidas siguen marcadas por este trágico suceso, mientras que los propios vecinos luchan día a día por recuperar la normalidad. En el caso de Rozalén, ha demostrado seguir muy volcada con la causa y no ha dudado a la hora de prestar su voz para causas benéficas. Sobre todo, para evitar que lo ocurrido ese 29 de octubre de 2024 caiga en el olvido.
La cantante Rozalén posando en un evento. (Foto: Gtres)
Pocos días después de la tragedia, la cantante no dudaba en desplazarse hasta Letur para arropar a familiares y amigos. Y lo que se encontró, la dejaba realmente afectada. «El nivel de destrucción es bestial, impacta mucho, la realidad, por desgracia, supera la ficción, lo material está claro que lo vamos a levantar, pero queremos que localicen a los no localizados, eso es lo primordial», detallaba. Y es que la artista se había criado allí, en el pueblo de su madre, por lo que siempre le ha tenido un gran cariño. «En un pueblo tan pequeño todos somos familia entonces lo que le pasa a uno le pasa a todos», argumentaba al respecto.
Un año después, lo cierto es que Rozalén sigue muy implicada con la reconstrucción de la localidad, además de recordar que los afectados necesitan apoyo y ayuda pese a que la cobertura mediática ya ha desaparecido. Recientemente, la cantante se ha sumado a la iniciativa del artista Rei Ortolá, quien compuso una pieza dedicada a la DANA recordando todo lo vivido y a la que también han prestado su voz María José Llergo, Pasión Vega, Santero y Los Muchachos y Aldhara. «Esta canción es un homenaje, un grito colectivo y un recuerdo compartido: que Valencia no se olvide», aseguran.
Por otro lado, Máximo Huerta pasaba hasta tres días incomunicado junto a su madre, en Buñol, y sin poder comunicarse con nadie de su familia. «La autovía A3 estaba cortada e inundada. Tras horas en el coche he llegado a casa. Estoy en Buñol. Mi abrazo a todos los afectados, que son muchos, demasiados», relataba en aquel momento. Poco después, pasaba a explicar que toda su familia vive en Utiel. «Estábamos incomunicados, sin radio, sin teléfono, porque no había luz. Mi madre me preguntaba qué estaba pasando, pero no podía darle una respuesta. Estos tres días han sido desesperantes», se lamentaba. Y es que el propio negocio del comunicador, una librería, también se veía azotada por el temporal.
Un año después, Huerta sigue volcado con el cuidado de su madre, quien padece demencia, y ha expresado el profundo impacto que tuvo en su vida este terrible suceso.
En cuanto a Violeta Mangriñán, la influencer no dudaba a la hora de alzar su voz y expresar su conmoción ante lo ocurrido en su tierra natal. «Cuesta creerlo, parece una película de terror», reconocía. Tanto es así, que no dudaba en acercarse hasta las zonas más afectadas y así prestar su ayuda. De hecho, Violeta terminaba convirtiéndose en protagonista de una historia realmente tierna y conmovedora. Y es que durante aquellos días, la joven tuvo la oportunidad de conocer a una familia que lo había perdido todo y no tenían casa. En ese momento, estableció un compromiso con una pequeña de apenas un mes de vida, que posteriormente se convirtió en su ahijada.
«Por increíble que parezca la DANA trajo consigo cosas buenas…. Todos pudimos constatar que, claramente, somos la generación de hierro y además a mi personalmente me permitió conocer personas maravillosas, entre ellas Alejandra y su familia», detallaba en una publicación donde mostraba imágenes del bautizo.
«Conocerla a ella y a sus padres me ha marcado para siempre. Prometí que mientras yo pudiese no le faltaría de nada y ayer lo prometí ante Dios. Alejandra, ya eres mi ahijada y aquí estaré para ti y tu familia siempre que me necesitéis», compartía emocionada en sus redes sociales.