Chenoa ha sido la elegida para dar las Campanadas de TVE este 2025 y ha sido todo un regalo para ella. A pesar de que no era la favorita, ha terminado siendo la sustituta de Silvia Abril, que en un primer momento iba a ser la encargada de despedir el año junto a su pareja, Andreu Buenafuente. Los planes del matrimonio y de la cadena pública se frenaron en seco después de que el humorista sufriera una crisis nerviosa por la que se vio obligado a cancelar sus compromisos profesionales.

Una vez conocidos los rostros que presentarán las uvas en La Primera, Chenoa y Estopa, todos los focos se han puesto sobre la cantante argentina, que ha sido una de las estrellas musicales producto la primera edición de Operación Triunfo, desarrollada en el año 2001 y por la que pasaron otros artistas como David Bisbal, Rosa López, Manu Tenorio o David Bustamante.

El look de Chenoa en las Campanadas 2025 al detalle. (Foto: TVE)

El vestido de Chenoa para su gran noche

Uno de los momentos más esperados de la noche del 31 de diciembre ha llegado; la intérprete de Cuando tú vas ha sorprendido a todos los telespectadores con un espectacular diseño de Alejandro de Miguel. Un nombre que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos, ya que se ha convertido en el diseñador de cabecera de la Reina Sofía y ha firmado algunos de sus últimos looks más emblemáticos, aportando así un aire fresco al armario de estilo clásico de la madre de Felipe VI.

El look de Chenoa en las Campanadas 2025 al detalle. (Foto: TVE)

La televisiva y el creativo —que han mantenido conversaciones exclusivamente por teléfono y han fraguado la aparición a distancia— han apostado por un vestido de color blanco perlado que ha sido materializado gracias a las manos de 7 costureras empleadas en un total de 150 horas. Una composición creativa ideada con el objetivo de competir en audiencia con la más que asentada pareja televisiva compuesta por Cristina Pedroche y Alberto Chicote y que tiene como principal reclamo descubrir el outfit de la tertuliana. Se trata de una pieza confeccionada con delicado tejido de lentejuelas y piedras, pronunciado escote corazón y rematado con una especie de estola de tul que envolvía su busto.

Ana Obregón de Alejandro de Miguel. (Foto: Instagram)

No obstante, el éxito y la visión de Alejandro pueden ser debidos a su amplia experiencia, ya que no es la primera vez que hace brillar a la encargada de dar las campanadas en Televisión Española y en otras cadenas nacionales. Si hacemos un repaso por años atrás, de Miguel también ha vestido a rostros conocidos como Ana Obregón —que también ha elegido su creatividad para ocasiones muy especiales— o Anne Igartiburu, entre otros. En declaraciones a la revista Diez Minutos, el diseñador ha confesado que desde el primer momento, su conexión con Chenoa fue como un auténtico «flechazo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Al lado de la estrella musical, han estado en todo momento los hermanos Estopa, David y José Manuel Muñoz, que, fieles a su estilo, han defendido a la perfección impecables trajes oscuros sin renunciar a su forma de ser: rompedora, urbana y canalla estrechamente ligada con el género musical por excelencia del dueto, la rumba catalana.