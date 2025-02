Alejandro de Miguel, así es de cerca el diseñador favorito de las mujeres de la jet set

Hablar con el modisto Alejandro de Miguel no es tarea sencilla. Su agenda siempre está llena, su tiempo libre es casi inexistente, y solo accede a entrevistas cuando se trata de hablar de su trabajo, de su carrera. Nada de cotilleos sobre celebridades; la discreción es su mayor virtud. Y con esa misma actitud tranquila y centrada, hemos tenido el placer de conocerlo un poco mejor. Nos cuenta que su historia comenzó en el modesto pueblo de Miguel Esteban, en Toledo, donde su talento empezó a brillar en un entorno mucho más humilde, lejos de los focos de la alta sociedad.

Con el tiempo, su nombre fue ganando prestigio y se convirtió en uno de los diseñadores de Alta Costura más aclamados por la élite. Ha creado modelitos para personas de la jet set, cuyas identidades prefieren guardar en secreto. Por ello, lo que comenzó en un pequeño taller del municipio de Castilla-La Mancha, con menos de 5.000 habitantes, se transformó en un fenómeno nacional, convirtiéndolo en el gurú de las novias, las madrinas y las mujeres más elegantes. A lo largo de más de 20 años de carrera, ha vestido a famosas y no tan famosas, siempre creando diseños que marcan la diferencia en ocasiones especiales. Entre sus logros más destacados, es el diseñador que más vestidos ha creado para la noche de las campanadas, y su presencia esa noche es ya un sello distintivo.

Alejandro de Miguel es uno de los diseñadores de moda nupcial más importantes de nuestro país. (Cortesía: ADM)

«Habré diseñado más de 30 vestidos para Nochevieja», dice Alejandro de Miguel con orgullo, consciente de que sus creaciones se han convertido en esenciales para esos momentos de celebración. Este talentoso diseñador manchego ha vestido a personalidades como Mariló Leal, Eva González, Cristina Pardo 0 Verónica Dulanto. Sin embargo, entre sus diseños más significativos destaca uno muy especial: el que creó para Ana Obregón. Tras la trágica pérdida de su hijo Álex en 2020, Ana eligió despedir ese doloroso año con un vestido diseñado por Alejandro, quien dedicó horas a elegir la tela perfecta, buscando un diseño que la envolviera «como una segunda piel». El vestido, de crepé de seda natural, reflejaba la serenidad y fortaleza de Ana.

Alejandro recuerda ese vestido como el más especial de su carrera, porque representaba no solo la moda, sino también la sensibilidad y el apoyo hacia una mujer rota de dolor. «Fue un momento muy emotivo, algo que nunca olvidaré», dice con sinceridad.

Ana Obregón con Alejandro de Miguel. (Cortesía: ADM)

Nos cuenta que desde niño mostró una pasión por la costura, aprendiendo el oficio junto a su madre en su pequeño taller familiar en su pueblo natal. A pesar de no alcanzar los pedales de la máquina al principio, su amor por la moda fue creciendo. A los 16 años, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, y en 2005 compuso sus primeros diseños con nombre propio. Su carrera se despegó cuando hizo su primer vestido de madrina para una mujer de su pueblo, un momento que aún guarda con cariño.

Hoy, es un referente en la moda femenina de ceremonia y fiesta, orgulloso de seguir apostando por la producción local. Aunque viaja a Madrid, en la calle de Ayala, 15, en el barrio de Salamanca, reconoce que prefiere estar en su taller donde todo cobra vida. «En mi pueblo había 15 talleres de costura, todos desaparecieron en los años 90. Yo soy el legado de aquellos talleres», dice con una mezcla de nostalgia y determinación, manteniendo viva la tradición artesanal que aprendió desde pequeño.

La reina Sofía tiene varios ‘Alejandro de Miguel’

Uno de sus mayores orgullos es su equipo de trabajo, con el que ha formado una verdadera familia profesional. «Tengo casi 30 empleadas», comenta, refiriéndose a las costureras, el personal de oficina y quienes trabajan en sus tiendas. Sin duda, su éxito se debe tanto a su talento como a la dedicación y el esfuerzo de su equipo.

El manchego tiene muy claro su propósito: «Seguir manteniendo mis tiendas y mi taller. Me encantaría hacer un lujo asequible y que todas las mujeres españolas pudieran tener un ‘Alejandro de Miguel’ en su armario». Además, siempre se inspira en la mujer real, en «la mujer de la calle, la mujer con los pies en la tierra», como él mismo añade.

Alejandro de Miguel junto a Carmen Lomana. (Cortesía: ADM)

Su salto a la fama, sin embargo, se ha producido con una dirección muy clara: discreción. Aunque ha vestido a figuras de la talla de la reina Sofía en varias ocasiones, lo que realmente distingue al diseñador es su capacidad para mantener los secretos de sus puntadas en un segundo plano. Uno de sus últimos logros ha sido vestir a la madre del rey Felipe VI para la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogianni en Atenas. La reina Sofía, tía del novio, deslumbró con un look elegante, con la aclamada chaqueta bordada en pedrería de Alejandro, que ya había estrenado en uno de los días más felices de 2024: los Premios Princesa de Asturias.

La reina Sofía en Gala Conmemorativa del 150º aniversario de la inauguración del Palacio Garnier. (Cortesía: ADM)

También la suegra de la reina Letizia se deslumbró con un vestido joya suyo en su gran noche en la Ópera de París, durante la celebración del 150º aniversario del Palacio Garnier. A pesar de nuestra insistencia, nos costó mucho sacar palabras al modisto sobre esta relación tan especial con la nuera de doña Letizia. Nunca veces habla de sus clientes, pero al final, sólo nos confesó: «Sofía es la soberana más elegante del mundo». Y añadió, con esa sabiduría propia de alguien que entiende de moda: «La elegancia no está reñida con la edad».

Vistió de novia a Daphne Cañizares

En 2022, Daphne Cañizares, la modelo y empresaria, se casó con el futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, con un impresionante diseño de Alejandro de Miguel. Su vestido de novia, compuesto por treinta metros de seda y un velo de tul de siete metros, fue simplemente espectacular. Pero eso no fue todo: la novia también lució un segundo diseño, nuevamente del modisto toledano, quien también ha vestido a su hermana gemela, Melanie Cañizares.

La boda de Daniel Carvajal y Daphne Cañizares en Ayllón, Segovia. (Foto: Gtres)

Además, habló de su vida personal con sinceridad: «Me gustaría conciliar un poco mejor, porque me paso todo el día trabajando. Me encanta viajar, pero solo lo hago 15 días al año. Los paisajes y la naturaleza siempre me inspiran». Y, para desconectar del ajetreo, reveló su forma de relajarse: «Me relajo cosiendo solo, sin que nadie me moleste».

Cuando le preguntamos sobre sus aspiraciones, no dudó en compartir sus sueños: «Me gustaría vestir a Tilda Swinton o Cate Blanchett a nivel internacional», dijo con entusiasmo.