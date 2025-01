Eva González sorprende al hablar de esta manera de la retirada de Cayetano Rivera

Este pasado 14 de enero Eva González tenía una cita muy importante marcada en su agenda. La presentadora acudió a la gala de los premios Iris de la Academia de la Televisión. Después de posar en el photocall habilitado, atendió a los medios de comunicación presentes y, además de mostrar su emoción por formar parte de este importante evento, también se sinceró con total naturalidad sobre la retirada del toreo de su ex, Cayetano Rivera.

La opinión de Eva González

Lejos de evitar responder, Eva González dio su punto de vista al ser preguntada por esta cuestión. «Es un nueva etapa en su vida. Ya tiene 48 años que, de hecho, los cumplió ayer o sea que genial», indicó en un primer momento. «Si es una decisión que él ha tomado, cuando lo ha hecho es porque la tiene muy meditada y yo feliz por él», finalizó con una sonrisa. Con estas palabras la presentadora de La Voz opinó sobre esta determinación que hará que la vida de Cayetano dé un giro de 180 grados.

Eva González posando en un evento. (Foto: Gtres)

El emotivo vídeo de Cayetano Rivera

A través de un emotivo vídeo publicado en su perfil de Instagram, Cayetano Rivera anunció su retirada. «El año que viene es un año muy especial para mi. Se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo, Cayetano Ordoñez, daba comienzo a mi dinastía», comenzó diciendo. «Siento que es el momento de decir adiós», añadió, visiblemente emocionado.

«También se cumplen 20 años desde que comencé yo en el mundo del toro y no todo ha sido bonito, pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja como el valor, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad… He querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir juntos, con más emoción si cabe, lo que, sin duda alguna, para mí es la temporada más importante de mi vida. Y, sobre todo, quiero daros las gracias. Gracias por todo el apoyo que siempre me habéis brindado y por vuestro cariño», finalizó, en un clip en el que aparecía mirando al objetivo de la cámara con cierta nostalgia.

Un buen momento sentimental

Al margen de su trayectoria profesional, Cayetano Rivera atraviesa un gran momento personal. Actualmente mantiene un romance con María Cerqueria, a quien conoció en 2019, cuando el diestro fue entrevistado por la presentadora en la plaza de toros Campo Pequeno, de Lisboa. Sin embargo, por aquel entonces, él estaba casado con Eva González y ella compartía su vida con el empresario Miguel Cardoso, padre de su hijo Joao.

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira en Lisboa. (Foto: Gtres)

Fue a principios de 2023, meses después de la ruptura del torero y Eva González, cuando Cayetano y María fueron fotografiados juntos por primera vez en Écija, Sevilla. Desde entonces no se han separado.