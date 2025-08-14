Juan Faro desmiente un montaje pero no aclara su verdadera relación con Sofía Suescún

Juan Faro, ex agente de la Policía Nacional y actualmente influencer y culturista de renombre, ha vuelto a acaparar titulares tras ser relacionado con Sofía Suescun. Este miércoles, el también empresario ha sido captado por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su residencia en Madrid, donde se ha limitado a comentar brevemente sobre la polémica que rodea su nombre: «Prefiero que me persigan los periodistas a la policía, pero no voy a contestar nada. Ellos son los que tienen que hablar», señala Faro, desmintiendo, además, cualquier montaje en torno a su supuesta relación con Suescun.

La noticia llega en un verano especialmente agitado para la joven, marcado por las declaraciones de su hermano Cristian contra ella y su pareja, Kiko Jiménez, y por la portada de la revista Lecturas, que afirma que la pareja está «al borde de la ruptura» tras descubrirse las supuestas citas secretas entre Sofía y Faro.

El regreso de Juan Faro al foco mediático no sorprende, ya que su vida siempre ha sido objeto de atención pública. Nacido en Mondariz, Pontevedra, Faro decidió en su juventud ingresar en la Policía Nacional, donde se formó para los GEO y trabajó en destinos como Murcia y Castellón. Durante su etapa como agente comenzó a destacar en culturismo, llegando a proclamarse campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo y Míster Olympia. Sin embargo, en 2017 decidió abandonar la carrera policial para centrarse en su verdadera pasión: el fitness, la creación de contenidos para redes sociales y la gestión de negocios vinculados al lujo y el deporte. Desde entonces, Faro ha construido una marca personal sólida, combinando su actividad como influencer con la gestión de su gimnasio, su línea de ropa deportiva y sorteos de coches de alta gama que atraen a miles de seguidores en España. Además, ha invertido en criptomonedas, obteniendo, según sus propias declaraciones, beneficios significativos.

La notoriedad de Faro alcanzó un nuevo nivel en diciembre de 2024, cuando fue detenido en Sevilla antes de realizar un salto en paracaídas. Se le investigó por un supuesto delito de blanqueo de capitales vinculado al fraude fiscal y al narcotráfico, permaneciendo 101 días en la prisión de Estremera, Madrid. Según él mismo ha contado, esta experiencia fue un punto de inflexión: «Me salvó la vida estar solo en mi celda. Deseaba que llegaran las ocho de la tarde y que nos encerraran hasta las ocho y media de la mañana del día siguiente», confesó, refiriéndose al impacto emocional de su paso por la prisión. Una vez puesto en libertad sin fianza, pudo recuperar tanto su colección de coches como sus fondos en criptomonedas, y ha tratado de mantener una vida más discreta desde entonces, centrado en el deporte y sus negocios.

El reciente episodio mediático con Sofía Suescun vuelve a situarlo en el ojo público, aunque Faro ha optado por la discreción. Según Marta López, colaboradora de Telecinco, el influencer «no quiere hablar» y actualmente «no tiene pareja», aunque existen indicios que podrían respaldar los encuentros con la joven. Mientras tanto, Sofía ha mostrado públicamente apoyo y cariño hacia su pareja Kiko Jiménez a través de una carta en redes sociales, mencionando valores como el respeto, la confianza y un amor sólido, mientras la prensa especula sobre la veracidad de las informaciones publicadas por Lecturas.

A sus 38 años, Faro combina su vida de alto nivel con la prudencia mediática, manejando una imagen pública que mezcla lujo, deportes extremos y una sólida actividad en redes sociales. Vive en una mansión valorada en dos millones de euros y declara ingresos mensuales aproximados de 15.000 euros. Su perfil público refleja pasión por los coches deportivos, los viajes, el paracaidismo y los negocios internacionales, sin perder de vista su disciplina en el culturismo, que lo ha llevado a conseguir numerosos títulos y reconocimiento mundial. La combinación de éxito, escándalos y relaciones personales mantiene a Juan Faro como una figura relevante y controvertida del panorama mediático español, y la historia con Sofía Suescun podría ser solo un nuevo capítulo de un verano ya cargado de titulares.