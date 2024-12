Rafa Mora se quita el uniforme de policía y regresa al foco mediático de la mano de Macarena Millán

A punto de cerrar el año, uno de los estrenos más destacados de la semana ha sido Mufasa. Esta película es la precuela de la última versión fotorrealista de El Rey León y busca expandir la icónica obra de Disney lanzada en 1994, la cual ganó dos Premios Óscar. El regreso de este clásico ha logrado reunir a grandes y pequeños en su proyección en Madrid. Sobre una alfombra marrón, frente al imponente letrero del film, han posado diversas personalidades, entre quienes destacan José Ortega Cano y Gloria Camilia, Juan Betancourt, Lorena Gómez, Diego Matamoros, el presentador Luis Larrodera o Rafa Mora y Macarena Millán.

La presencia de este último y su pareja en el evento ha sorprendido especialmente, pues marca su regreso al foco mediático tras un periodo en el que había centrado su vida en su carrera como opositor. La última vez que escuchamos hablar de Rafa Mora fue en octubre, cuando se anunció que había aprobado con éxito las oposiciones para convertirse en funcionario de la Policía Local. Este nuevo capítulo en su vida, en el que dejó atrás su faceta de tronista y colaborador televisivo para iniciar una nueva etapa profesional, parecía haberle alejado de los medios, pero su reciente reaparición demuestra que sigue siendo una figura pública de interés.

Tras la cancelación del programa Sálvame en junio de 2023, Rafa Mora anunció que sus próximos pasos pasaban por alejarse de la pequeña pantalla, pese a haber llegado incluso a comenzar la carrera de periodismo, y prepararse para opositar a Policía Local por varios municipios madrileños, como Alcobendas o Alcalá de Henares, entre otros. No obstante, no fue hasta el pasado mes de octubre cuando el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón adelantó que el ex colaborador de televisión había logrado su objetivo.

El ente público publicó los resultados del proceso de selección, iniciado el 27 de mayo de 2024. Entre los 15 candidatos que lograron plaza como agentes en la ciudad destacaba Rafa Mora, quien no solo consiguió su puesto, sino que además obtuvo la mejor calificación de su ascenso, con una nota final de 8,04. El puesto de policía ha valido a Rafa Mora para volver a sus origenes, más allá de su faceta en televisión. Y es que antes de su incursión en televisivón, Mora ejercía de policía portuario en la capital de su comunidad natal, en Valencia.