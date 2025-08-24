Así es la vida de David y Olivia, los hijos de Blanca Fernández Ochoa, seis años después de su muerte

El 24 de agosto de 2019 será una fecha que la familia de Blanca Fernández Ochoa jamás olvidará. Ese día, la deportista olímpica fue vista por última vez cuando salió de su casa para realizar una ruta de montaña y nunca regresó. Ante la falta de noticias suyas, cuatro días después, sus seres queridos denunciaron oficialmente su desaparición para que se desplegara un dispositivo de búsqueda en el que participaron tanto las autoridades como un gran número de voluntarios. Cientos de personas estuvieron batiendo de manera incansable los montes de la sierra de Guadarrama hasta el 4 de septiembre, momento en el que encontraron en el pico La Peñota (una zona de difícil acceso) su cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición. Un fatídico desenlace que dejó conmocionado a un país entero.

Han pasado seis años desde entonces y todos los fanáticos del deporte español siguen sin olvidar a la que consideran que ha sido una verdadera leyenda, aunque, sin duda, sus seres queridos, en especial sus dos hijos, David y Oliva Fresneda, son los que más continúan notando su ausencia a día de hoy. Pero, ¿cómo son sus vidas desde la pérdida de su madre?

Olivia y David nacieron fruto del matrimonio de Blanca Fernández Ochoa y David Fresneda. David fue el primogénito de la pareja y llegó al mundo el 16 de octubre de 1995, por lo que está a punto de soplar las velas de su 30º cumpleaños. No obstante, lo cierto es que prefiere mantener su vida alejada del foco mediático, por lo que son pocos los datos que se conocen al respecto. Sus redes sociales están en modo privado y tan solo se puede leer en su biografía que es ingeniero industrial, así como también señala el que parece que es su lema de vida: «Aquel día que no sonrías será un día perdido». Además, también define su estilo de vida como wildlife, lo que significa que es un amante de la naturaleza y los animales.

De una manera completamente contraria, Olivia, la hija pequeña de Blanca, es muy activa en las redes sociales y mantiene un perfil mucho más público que su hermano. Nació el 4 de enero de 1999 y, en su caso, ha seguido los pasos de su progenitora en el mundo del deporte, ya que es jugadora profesional de rugby en la Selección Española. Al mismo tiempo, tal y como se puede ver en su perfil de LinkedIn, también es entrenadora L2 en World Rugby complementaria, un rol que, según ella misma, «le permite impartir y cultivar tácticas de equipo eficaces». Por otro lado, al igual que cumple con sus compromisos deportivos, también estudia Medicina en la Universidad Complutense de Madrid.

A través de su perfil oficial de Instagram, Olivia comparte muchos momentos personales que han dejado al descubierto lo unida que está con su hermano, quien se ha convertido en un férreo y sólido apoyo desde que su madre falleció. Sus amigas y el resto de su familia también ocupan un importante papel en la vida de la joven.

Por otro lado, el universo 2.0 se ha convertido para Olivia en una vía de escape en la que puede desahogarse y expresar todo lo que siente por su madre, quien continúa muy presente en su día a día. De hecho, mantiene una publicación fijada en su feed de Instagram en la que aparece la fallecida esquiando. «No hay palabras suficientes para expresar todo lo que sentía y siento por tí. Veo este vídeo y no puedo hacer otra cosa que llorar por el orgullo que siento como hija. Creo que eres una persona excepcional, única e inigualable. […] Cada vez que miro cualquier foto o vídeo tuyo solo me hace pensar en la suerte que he tenido por todo lo que nos diste y nos sigues dando […] Te quiero siempre, te pienso siempre y siempre estás presente en todo momento», escribía hace tan solo unos meses.