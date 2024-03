El 24 de agosto de 2019, el mundo del deporte se tiñó de negro. Este día, Blanca Fernández Ochoa, la que fue la primera medallista olímpica española de la historia en 1992, salió de casa y no volvió. 400 personas rastrearon los montes gritando su nombre hasta el 4 de septiembre, cuando encontraron su cuerpo sin vida en La Peñota. Hasta el momento, su hija Olivia Fresneda se había mantenido alejada del foco mediático, pero este domingo, coincidiendo con el 32 aniversario de la subida al podio de Blanca en los juegos de Albertville, ha dado una emotiva entrevista, recordando a su progenitora.

«Era una persona que se guardaba bastante para ella y la considero muy valiente por todo lo que hizo estando como estaba. Ojalá ser la mitad de valiente que ella a lo largo de mi vida», ha comenzado confesando en el plató de Fiesta, sin poder contener las lágrimas, haciendo eco de los problemas de salud mental que padecía su madre. El trastorno bipolar afectó la vida de Blanca, especialmente después de retirarse del deporte de competición.

Blanca Fernández Ochoa en un evento. / Gtres

A pesar de que han pasado ya más de cuatro años, Olivia ha relatado que aún no ha superado la partida de la mujer que le dio la vida: «Todavía no he pasado el duelo. Lo estoy pasando un poco ahora», ha manifestado. «Estoy yendo al psicólogo y justo desbloqueé el día de su muerte ese día (el pasado 20 de febrero). «Casualmente, fue el mismo en el que ganó la medalla y, además, murió el perro de mi madre. Ese día solté dolor, un dolor que tenía dentro atrapado y oculto. He estado haciendo diferentes cosas para no verlo, pero al final creo que hay que ir soltándolo poco a poco», ha continuado señalando, al mismo tiempo que ha confirmado que el deporte le ha ayudado mucho. Cabe destacar que Olivia ha heredado de su madre y de su tío Paco Fernández Ochoa la pasión por los deportes y practica rugby a nivel profesional.

Las emotivas palabras que ha dedicado Olivia a su madre

«Creo que hace mucho que no hablo de ti, mami. Y creo sinceramente que ha sido porque no hay palabras suficientes para expresar todo lo que sentía y siento por ti. Veo este vídeo y no puedo hacer otra cosa que llorar por el orgullo que siento como hija. Creo que eres una persona excepcional, única e inigualable. Hoy justamente ganaste tu medalla, como tú decías, un trozo de metal insignificante, pero en el fondo sabemos que es probablemente una de las cosas más grandes que he visto jamás», escribía el 20 de febrero en sus redes sociales, junto a una serie de fotografías en las que aparece su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OliviaFresneda (@oli4ff)

«Hoy justamente he abierto algo que tenía escondidos dentro: el dolor y la tristeza. Son sentimientos que no suelen gustar mucho, pero hay que dejarlos estar y que se calmen, se lo merecen después de tanto tiempo.

Cada vez que miro cualquier foto o vídeo tuyo solo me hace pensar en la suerte que he tenido por todo lo que nos diste y nos sigues dando», terminaba diciendo, recordando además que había fallecido otro de los pilares de su vida: su perro Coco.