Paula Echevarría se suelta la melena con Mario Vaquerizo durante la noche marbellí

Paula Echevarría es una de las actrices más influyentes de España. Además de su carrera en la pequeña y en la gran pantalla, ha conseguido labrarse una trayectoria profesional muy vinculada a la empresa y en especial a las redes sociales. En la plataforma Instagram, la asturiana atesora más de 3 millones y medio de seguidores que cada día están pendientes de sus movimientos. En los meses centrales del año, Echevarría ha encontrado su vía de escape y ha aprovechado para recorrer nuestro país de arriba a abajo. Como es habitual, ha pasado unos días en el norte. Más concretamente en Candás, su municipio natal situado en la costa de Asturias, donde ha exprimido al máximo el tiempo con familia y amistades de toda la vida. De la misma manera, también ha viajado hasta su particular refugio en Andalucía: Marbella. Allí ha disfrutado de la extensa oferta de ocio que ofrece este enclave que alberga el festival Starlite, uno de los más asentados y consagrados del verano español.

La noche del sábado, Paula junto a su pareja, el deportista Miguel Torres, se han deleitado con un recital de Fangoria y Las Nancys Rubias. Unas formaciones capitaneadas por Alaska y Mario, dos grandes amigos de la actriz. Una jornada distendida que han compartido con Sandra García-Sanjuan, la cofundadora del grupo Starlite e impulsora del evento, su marido, Ignacio Maluquer, o la socialité Carmen Lomana, entre otros, en un espacio reservado y alejado del ajetreo de la pista de baile. Gracias a las redes sociales y a las imágenes capturadas por la agencia Gtres, hemos visto a una Paula totalmente entregada a sus ídolos musicales, ha ejercido de reportera y ha retrasmitido diversos momentos del show a través de stories de Instagram para compartirlo con los integrantes de su comunidad 2.0.

El look de Paula Echevarría

Para esta ocasión tan esperada del verano, Paula ha elegido un minivestido de tonalidad crema con el bajo desigual y terminaciones en pico. Una pieza que estaba adornada con incrustaciones plateadas. Contaba con escote cuadrado y tirantes finos en una parte superior que estaba confeccionada con una estructura de corsé. Su melena suelta y con ligeras ondas ha sido su mejor complemento.

Miguel Torres, Paula Echevarría, Alaska y Mario y los fundadores de Starlite. (Foto: Gtres)

Por su lado, Miguel Torres, su compañero de vida, ha optado por la comodidad y ha lucido un estilismo bicolor en blanco y negro que constaba de pantalones largos de color claro y camisa entallada oscura. Las mangas las ha llevado arremangadas en un intento de combatir el calor típico de estos días en la Costa del Sol. Ambos han presumido de un espectacular bronceado que ha sido el broche de oro a sus impecables outfits. Tal fue la euforia de la influencer que incluso se subió al escenario y ocupó durante unos instantes la mesa de mezclas pegada a Vaquerizo. Sin duda, una cita musical que ha servido a la la pareja para recargar las pilas a tope de cara al nuevo curso.

La elección de Carmen Lomana

Carmen Lomana ha llegado al photocall de la cantera marbellí donde se alzan las instalaciones enfundada en un elegante vestido midi lencero y de corte asimétrico con unas transparencias colocadas estratégicamente, confeccionadas con una puntilla calada al tono.

Carmen Lomana junto a Nacho Canut y Alaska en Starlite. (Foto: Gtres)

Una apuesta que completó con un bolso muy exclusivo de una conocida casa de lujo francesa, unas sandalias de tacón, un collar de perlas y unos brazaletes dorados.