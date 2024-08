Paula Echevarría impactante en Instagram con un bañador negro que deslumbra: queda de lujo

Reconocemos que Paula Echevarría siempre está elegante. Vaya a la piscina, a correr, de fiesta y por esto revoluciona la red con un bañador negro realmente impactante. Es tan bonita esta pieza que te la puedes poner con falda debajo si sales de noche y queda como un body para salir. Así que toma nota, porque es un modelo de la firma Ysabel Mora y ahora está de rebajas. Vamos a explorar en esta tienda donde está el bañador que la influencer y actriz luce en su Instagram.

Paula Echevarría se ha puesto este traje de baño en color negro en las playas de Candás , en Asturias, donde está con su familia y se muestra cariñosa bañándose con su hijo. Está posando con sus gafas de sol negra y luciendo siempre buen tipo. Este bañador es lo más porque nos estiliza la figura y encima lleva esta manga con volante más propia de un vestido para salir de noche a una fiesta. En este caso, está dentro de la colección Swimwear Collection. Es un bañador con relleno extraíble Liso negro que lleva la parte superior con relleno extraíble. Lo puedes combinar con otras prendas de esta firma, además de con sandalias y mucho más.

El bañador negro de Paula Echevarría que nos encanta

Está confeccionado en 82% Poliamida, 18% Elastano, y en sus cuidados, es importante tener presente que la etiqueta es donde establece todo. En este caso, puedes lavarlo a mano, no utilizar blanqueantes, no utilizar secadora, no planchar y no lavar en seco.

A combinar con:

Falda corta con volantes en negro liso

Uphoria Collection.

Falda negra lisa en negro.

Contiene un forro interior de tipo pantalón para mayor comodidad.

El diseño incluye delicados volantes en la parte inferior de la falda.

El corte de la falda es favorecedor por su cintura ajustada y su caída fluida.

Ideal para lucir un look fresco y desenfadado.

Con 100% Viscosa

Tiene un precio de 22,95 euros en talla XS, M, L y XL.

Pareo de playa liso negro

Falda pareo negra.

Nudo al lateral que permite que se adapte al cuerpo de la persona que la lleva puesta.

Diseño versátil y se puede combinar con diferentes tipos de tops y calzado.

100% Viscosa

Bolso de playa cuadros vichy y flores con bolsillo interior

Bolso vichy negro con flores.

El logo de Ysabel Mora se encuentra impreso en algún lugar del bolso, lo que añade un toque de estilo.

El bolso cuenta con un bolsillo interior con cremallera para poder mantener objetos personales seguros y protegidos.

Tamaño: 24x13x33 cm

100% Poliéster

Su precio era de 15,95 € y ahora te lo quedas por un precio de 12,99 €

Bañador negro en oferta

Este traje de baño está en oferta y por esto debes aprovecharte de las rebajas. Tiene un precio de 45,95 euros y ahora se compra a 37,99 euros, y la talla que hay es la 85B.

Según la web de Ysabel Mora, para conocer las tallas, los bañadores reductores contienen forro compresivo para moldear la silueta. Para un efecto de mayor comodidad, recomendamos una talla más.

Para medirte, colócate de pie, recta y con los pies juntos.

Medida de bajo pecho. Se debe colocar la cinta métrica justo debajo de la curva del pecho. Medida del contorno de pecho. Se debe colocar la cinta métrica justo a la altura del pezón. Medida de cintura. Se debe colocar la cinta métrica en el punto más estrecho. Medida de cadera. Se debe colocar la cinta métrica en el punto más ancho.

Las medidas de bajo pecho y contorno de pecho te ayudarán a calcular tu contorno y copa, pero recuerda que en bañadores y conjuntos es muy importante conocer también la medida de tu cadera. Si tu cintura y/o cadera difieren considerablemente de tu talla superior, te aconsejamos optar por un bikini mix&match.

Otros bañadores que te gustarán

Bañador negro con volantes

Swimwear Collection. Bañador con relleno extraíble Liso negro. Parte superior con relleno extraíble. Anudado a la espalda.

También está en oferta y ahora está rebajado a 37,99 euros en talla 90B. puedes comprar en 3 plazos de 12,66 €.

Bañador con escote en pico volantes negro

Swimwear Collection. Bañador liso con relleno extraíble. Escote triangular de pico y mangas con volante. Es realmente elegante y el mejor para llevar luego a modo de top o body.

Su precio era de 42,95 € y con el descuento de las rebajas lo compras por un precio de 35,99 €. Las tallas que puedes comprar son 85B y 90B.

Desde Ysabel Mora diseñan colecciones para toda la familia. Prendas pensadas para cada momento y cada necesidad que permiten a cualquier persona, sea como sea, sentirse bien cada día.

Desde 1988, la humildad y la energía de nuestra fundadora nos alienta para conseguir nuestros objetivos de calidad y atención por el detalle.