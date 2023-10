El look de Paula Echevarría que está causando furor y que es súper fácil de copiar

Paula Echevarría tiene un look que está causando furor y que es súper fácil de copiar, perfecto para este otoño. La actriz, influencer y madre sabe muy bien cómo vestir en un día a día en el que no podemos dejar de imitarla. Su estilismo es siempre cómodo y de lo más elegante, una buena combinación que además nos podemos permitir, dado que lleva prendas de varias marcas low cost. Si estás buscando buenos básicos para tu armario no lo dudes, toma nota de este estilismo de Paula Echevarría.

Paula Echevarría está causando furor con un look que es súper fácil de copiar

Vas a conseguir un look a la última moda, invirtiendo lo menos posible, de la mano de una influencer de la talla de Paula Echevarría. A la hora de vestir teniendo niños pequeños, debemos cumplir con unas premisas que son esenciales. Conseguiremos de esta manera looks espectaculares, gastando lo menos posible.

El look que ha lucido Paula Echevarría antes de su viaje de ensueño con Miguel Torres, es uno de los que debemos copiar. Una buena opción para nuestro día a día. ideal para ir a la oficina o moverse por el mundo, de la mano de un tipo de prenda que seguro que enamora en todos los sentidos. Vas a poder hacerte con un look de excepción por mucho menos.

Los pantalones pitillo vuelven y lo hacen de tal forma que conseguirán ofrecerte ese estilo profesional que buscas. Con unos botines negros y una blazer, tendrás un outfit creado por mucho menos de lo que parece. Puedes copiar el look aprovechando los descuentos en americanas por menos de 20 euros en Mango Outlet.

También vas a poder hacerte con un tipo de prenda que usarás mucho este otoño, los pantalones pitillo no van a faltar de ningún armario. Son un buen básico para esos días en los que necesitas moverte por el mundo cómodamente. Los de Zara de menos de 30 euros tienen un toque elástico que hacen que, además de adaptarse a tus movimientos sean extremadamente cómodos.

Con una camiseta de menos de 10 euros de Lefties o de Primark, la más básica, que puedes darle alegría con un pañuelo, un complemento muy a la moda, podrás copiar perfectamente el look de toda una influencer como Paula Echevarría, vestir bien nunca ha sido tan fácil.