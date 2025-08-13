El mes de agosto ha llegado también a las portadas de las revistas, que han llenado sus páginas con temas de playa y de escapadas veraniegas. Un año más, Ana Obregón vuelve a ser una de las grandes protagonistas de las principales protagonistas con un posado con su nieta Anita. «Quiero que me recuerden como una mujer que vivió intensamente, murió con su hijo y resucitó con su nieta», asegura la actriz y presentadora, que se muestra feliz y sonriente en las páginas de la revista ¡Hola! con su nieta en brazos.

Las Campos son otras de las protagonistas de las portadas. Terelu luce figura en la playa en unas imágenes que publica la revista Semana en su portada. Con un traje de baño estampado en tonos fucsias, la presentadora disfruta del verano tranquila y relajada. Su hermana, Carmen Borrego, ha sido pillada por los fotógrafos durante una escapada junto a su hijo. Unas vacaciones soñadas para la colaboradora después de las tensiones de los últimos tiempos. La relación entre Carmen Borrego y José María cada vez es más fluida.

Mientras que Ana Obregón y las Campos han elegido España para recargar las pilas, Tamara Falcó se ha escapado a un destino mucho más lejano. Varias revistas llevan a sus portadas imágenes del idílico viaje de la marquesa de Griñón con su madre y su marido a las islas Maldivas. Un viaje muy especial del que la propia Tamara ha dado detalles en sus redes sociales y que ahora han recogido las revistas tanto en sus portadas como en el interior.

Portada de la revista Diez Minutos.

La crisis de pareja de Sofía Suescun y Kiko Jiménez ocupa la parte central de la portada de la revista Lecturas. La publicación lleva a sus páginas un reportaje exclusivo en el que analiza las claves de la situación de la pareja, que se encuentra al borde de la ruptura después de que Kiko haya descubierto las citas secretas de Sofía con el influencer Juan Faro.

Portada de la revista Lecturas.

Entre otros temas destacados de la semana se encuentran las fotografías del hijo mayor de la infanta Elena, Felipe de Marichalar, junto a la ex concursante de MasterChef Miri en un viaje a Ibiza. Anitta Williams está disfrutando de un verano tranquilo tras unos meses muy intensos junto a su hijo en Mallorca, mientras que Fernando Alonso y Melissa Jiménez han sido pillados por los fotógrafos durante una jornada a bordo de un yate junto a los tres hijos de la periodista. La relación entre ambos está cada vez más consolidada.

Portada de la revista Semana.

El cantante Raphael se encuentra en Ibiza rodeado de su familia recuperando las fuerzas y Gloria Camila ha aprovechado este verano para pasarlo junto a su hermano y a la hija de Michu. La familia está muy unida en estos momentos y afronta con ánimo el futuro en medio de la polémica sobre lo que va a ocurrir con la pequeña tras la muerte de su madre.