Froilán Marichalar, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, vuelve a estar en el foco mediático, aunque en esta ocasión no por polémicas ni altercados, sino por una imagen que ha despertado todo tipo de rumores. El joven ha sido fotografiado en Ibiza, lugar habitual de veraneo de numerosas celebridades, en un gesto cariñoso con Miri Pérez-Cabrero, conocida influencer y ex concursante de realities como MasterChef y Supervivientes. En la instantánea, que protagoniza la portada de una conocida revista, se puede ver a Froilán sonriendo mientras abraza a la joven, que aparece con el pelo mojado y una camiseta naranja. La escena, aunque aparentemente inocente, ha dado pie a especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad.

El programa TardeAR fue el encargado de adelantar la noticia y mostrar la portada, dejando claro que, por el momento, no existe confirmación de que se trate de un romance. Sin embargo, algunos colaboradores apuntan a que «podrían no ser solo amigos», recordando que Miri terminó recientemente una relación que había comenzado, curiosamente, también en Ibiza. Otros, como Gloria Camila, defienden que un abrazo no implica necesariamente algo sentimental, asegurando que Froilán y Miri son amigos desde hace tiempo y que comparten un amplio círculo social.

Froilán protagoniza la portada de la revista ‘Semana’. (Foto: Telecinco)

Pese a las opiniones divididas, la coincidencia ha generado interés por la figura de Miri Pérez-Cabrero. La joven saltó a la fama en 2017 gracias a MasterChef, donde quedó en quinta posición, lo que le permitió lanzar en 2019 su libro Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy. Su perfil mediático creció aún más con su participación en Supervivientes 2024, quedando séptima, y asegurándose una plaza en la segunda edición de Supervivientes All Stars, que se estrenará el próximo 4 de septiembre. Además, cuenta con más de 430.000 seguidores en Instagram, donde comparte recetas, rutinas de autocuidado y su pasión por el yoga y la vida saludable.

La imagen publicada por Semana muestra dos momentos distintos: en uno, Froilán aparece en la playa sin camiseta; en otro, viste camiseta, gorra y gafas de sol mientras abraza a Miri. Aunque no hay pruebas claras que evidencien un romance, el gesto ha sido suficiente para alimentar titulares y teorías. Antonio Rossi, colaborador de TardeAR, ha apuntado que quizá el reportaje interior de la revista aporte más detalles sobre el vínculo que une al sobrino del Rey Felipe VI con la influencer.

Froilán y Miri en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Miri, además de influencer, es actriz, modelo y graduada en Administración de Empresas. Maneja varios idiomas y su estilo combina la frescura de las redes sociales con un discurso centrado en la salud mental y el bienestar físico. Por su parte, Froilán parece estar disfrutando de uno de sus veranos más tranquilos, lejos de las polémicas que en ocasiones han marcado su vida pública, y rodeado de amigos en uno de sus destinos favoritos. Han pasado ya dos años desde que Felipe Juan Froilán se instalara en Abu Dabi, el mismo país al que su abuelo, el Rey Juan Carlos, se trasladó en 2020. Desde entonces, el hermano de Victoria Federica ha regresado en varias ocasiones a España, aunque siempre procurando mantener un perfil bajo. Su última visita antes de estos días en Ibiza fue con motivo de la boda de la modelo Luana Castillo y Jorge Juste Menchaca, celebrada en la provincia de Cádiz.