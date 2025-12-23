Lara Álvarez ha dado un golpe en la mesa y ha abierto su corazón antes de terminar un año marcado por su ruptura sentimental con Perico Durán, con el que se había dado una nueva oportunidad en el amor tras trece años separados. Sabido es que la presentadora ha tenido un amplio currículum amoroso, aunque ninguna relación ha terminado de cuajar del todo. A sus 39 años, la periodista ha desvelado la razón por la que a día de hoy sigue soltera.

El motivo por el que Lara Álvarez no ha continuado con ninguno de sus novios

Desde que se diera a conocer, han sido muchos los hombres que han pasado por la vida de Lara Álvarez. Una de sus primeras relaciones públicas fue con el piloto de F1 Fernando Alonso, con el que estuvo aproximadamente un año y medio. La última con Perico Durán, con el que dio un paso al frente e incluso también publicó su historia de amor en redes sociales. Sin embargo, en su currículum también existen otros nombres famosos, como el de Dani Martínez, el modelo Andrés Velencoso o Sergio Ramos.

Lara Álvarez y Fernando Alonso. (Foto: Gtres)

Ahora, Lara disfruta de su soltería y, en uno de los mejores momentos de su vida, se ha sentado en el podcast de Vicky Martín Berrocal, en el que además de abordar otros asuntos de su vida personal, como el bullying que sufrió cuando era niña o su carrera profesional como presentadora televisiva, ha ahondado en el asunto del amor.

Pese a que la de Asturias siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida sentimental, en esta ocasión ha roto su silencio. Aunque con ninguno de sus novios ha llegado a algo más, la periodista ha desvelado que «ha tenido mucha suerte con las personas que han pasado por su vida» -aunque ha preferido no decir nombres-.

Andrés Velencoso y Lara Álvarez. (Foto: Gtres)

Eso sí, Álvarez ha dejado claro que el motivo por el que no ha llegado a ningún puerto con ninguno de ellos no ha sido por su culpa -como se ha apuntado en corrillos en ocasiones-, sino por el momento vital en el que se encontraba. «He elegido relaciones desde la falta de cariño o por la soledad», ha comenzado diciendo.

Además, ha explicado que, muchas de esas relaciones tenían fecha de caducidad debido a su trabajo como presentadora en Supervivientes: «Pensaba, dentro de cuatro meses porque sé que me voy a Honduras, pero si es la persona, es la persona y vas a hacer que funcione».

Lara Álvarez con Perico Durán. (Foto: Instagram)

Ahora, que lleva mucho tiempo «estando muy agusto sola», ha reconocido que, «le ha quitado importancia al peso del amor». Finalmente, ha destacado la razón por la que, mayoritariamente, a día de hoy no está -sentimentalmente- con ninguno de los hombres que han formado parte de su vida: «Me enamoraba la alegría, la locura, el descubrimiento de algo nuevo. Un poco lo que generaba en mí, otras veces la posibilidad de lo que podría ser y otras veces por la persona. También porque teníamos objetivos vitales distintos».