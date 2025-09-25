Lara Álvarez ha sorprendido al hablar de su situación sentimental. El pasado mes de mayo, y tras su segunda oportunidad como pareja -ya que habían estado juntos trece años atrás-, la presentadora confirmó su ruptura con el piloto Perico Durán -también primo del marido de la influencer María Fernández-Rubíes-. Debido a su exposición mediática, la vida personal de la periodista siempre ha causado un gran interés. Aunque siempre ha tratado de ser discreta, lo cierto es que muchos de sus romances han salido a la luz -también porque ha salido con hombres muy conocidos-.

Ahora, en su última reaparición ante los medios, la ex presentadora de Supervivientes ha desvelado cuál es su estado civil, si está enamorada de nuevo y si se plantea tener hijos a corto plazo.

Lara Álvarez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La sorprendente respuesta de Lara Álvarez sobre su situación

Lara Álvarez ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la reinauguración de WAH Show. Un espectáculo ubicado en uno de los pabellones de IFEMA y que mezcla fiesta y gastronomía. La de Asturias, que no ha querido perdérselo, ha desvelado que está en un momento muy dulce de su vida: «Un momento muy positivo, un momento de tranquilidad, con nuevos proyectos, con muchas ganas de experimentar cosas nuevas y de disfrutar, mi palabra de este año».

Con cierta nostalgia, la comunicadora ha hecho una valoración de la segunda edición de Supervivientes: All Stars, el espacio con el que despegó en su carrera al estar como corresponsal en Honduras durante muchos años: «Vi el primer programa porque la mayoría de los concursantes que están los he vivido y me ha hecho ilusión que repiten. Estoy convencida que van a dar lo mejor que tienen».

Sin embargo, la respuesta más sorprendente de la presentadora ha sido cuando le han preguntado si su corazón está ocupado o no. La periodista, que está soltera desde el pasado mes de mayo, ha desvelado que «está enamoradísima».

Lara Álvarez con Perico Durán. (Foto: Instagram)

Por primera vez en muchos años, cuando salió a la luz su relación con Perico Durán, a la comunicadora no le quedó más remedio que confirmar lo que había salido. Y no solo eso. Ella misma decidió compartir un carrete de imágenes con el piloto, con el que se había dado una segunda oportunidad.

Según mostraba, Álvarez estaba de lo más enamorada. Sin embargo, como dijo Rocío Jurado: se nos rompió el amor de tanto usarlo. Ahora, Lara ha desvelado que no es que esté enamorada, sino que está «enamoradísima, enamoradísima»: «De la vida, de mis proyectos… Estoy enamoradísima de vivir y de invitarte tu vida. Estoy disfrutona».

Finalmente ha explicado que sí que tiene ganas de ser madre, pero no por el momento, ya que tiene otras prioridades: «Ya llegarán los niños, ahora me veo con un mojito, con un bocata rito y luego bailando y saltando. Pido salud para disfrutar de los míos».