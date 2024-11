Así es Perico Durán, el piloto influencer que ha enamorado a Lara Álvarez

Lara Álvarez es una de las presentadoras más queridas de la pequeña pantalla, por eso la última hora sobre su vida sentimental ha alegrado a tanta gente. Se ha dejado ver por París junto a su nuevo novio, un piloto llamado Pedro Durán que tiene mucha influencia en las redes sociales. Se le conoce como Perico. Acumula 272.000 seguidores en su cuenta de Instagram y la cifra no ha dejado de crecer desde que se hizo pública su historia junto a Lara.

Perico trabaja en Iberia y así lo demuestran las fotografías que ha compartido con su ejército de fans. Aprovecha el altavoz que ha conseguido en Internet para lanzar mensajes importantes. Por ejemplo, intenta concienciar a su querido público de la importancia de superar retos y obstáculos, como puede ser el miedo a volar. Los comentarios que recibe son muy positivos, lo que confirma la buena conexión que mantiene con su comunidad. «Gracias por tus explicaciones», le dice una usuaria. «En unos meses me enfrento a un vuelo y esto me está sirviendo mucho», añade otra.

En una de sus últimas publicaciones ha escrito: «Superar el miedo a volar no significa eliminar el temor, sino encontrar razones que lo hagan pequeño. Esa visita a un ser querido, un destino soñado, una nueva aventura… cada vuelo es un paso que nos acerca a lo que queremos, más allá de lo que nos asusta. Porque la valentía no es no sentir miedo, sino seguir adelante a pesar de él».

Perico Durán posando en sus redes. (Foto: Instagram)

El piloto y la presentadora han viajado a París, una ciudad emblemática para todos aquellos que están enamorados. Han visitado los monumentos más famosos y los paparazzi les han pillado dando rienda suelta al sentimiento que les ha unido en esta nueva etapa.

El nuevo proyecto de Perico Durán

El novio de Lara Álvarez, al ver la buena acogida que tiene el contenido que genera en Instagram, ha dado un paso más: escribir su propio libro. Su objetivo es que el público descubra todo «lo que pasa en el aire». Ha dado algunas pinceladas sobre este proyecto y lo cierto es que se ha generado una gran expectación.

«Estoy escribiendo este libro pensando en ti, en darte las herramientas necesarias para que puedas sentirte más seguro, con más confianza y mejor preparado para disfrutar de cada vuelo sin miedo. Porque sé que, con el conocimiento y la información adecuada, el miedo puede dominarse», ha publicado recientemente.

Es padre de un niño llamado Peri

El piloto ha triunfado en el terreno profesional y ha tenido la misma suerte en el ámbito familiar. Tiene un hijo llamado Peri con el que comparte bastante contenido. El pequeño ya ha cumplido nueve años y pasa mucho tiempo junto a su padre, aunque se desconoce si ya ha compartido alguna reunión con Lara Álvarez.

Perico Durán con su hijo. (Foto: Instagram)

En una de sus publicaciones, el influencer reflexiona sobre su primogénito y dice: «Es la mejor persona que conozco. Una de esas personas que hacen la vida mejor al resto con su alegría, bondad y nobleza, un ejemplo constante del que no puedo estar más orgulloso».

También hay que tener en cuenta que el círculo que rodea a Perico Durán es inmejorable. Además de apoyarse en su hijo, puede contar con el respaldo de sus tres hermanos: Bea, Jaime y Marta.

Perico Durán posando en sus redes. (Foto: Instagram)

Un grupo de amigos famosos

Aunque su romance con Lara Álvarez le ha convertido en una estrella dentro de la crónica social, la presentadora no es la única famosa que hay en su agenda de contactos. Perico es uno de los grandes amigos del torero Miguel Abellán y también se lleva muy bien con el empresario Santi Carbones, de Raquel Meroño.