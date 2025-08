El misterioso verano de Isabel Preysler y la pregunta que muy pocos saben responder

¿Dónde está Isabel Preysler? Sólo sus familiares y amigos cercanos saben responder a esta pregunta. La última vez que se convirtió en noticia fue porque su yerno, el empresario Íñigo Onieva, sacó a relucir su talento como anfitriona. Según dijo, suele conquistar a sus invitados con «unos suflecitos» que le han servido de fuente de inspiración para crear la carta de su nuevo restaurante.

Ningún paparazzi ha conseguido capturar una imagen de Isabel Presyler durante este verano. Sabemos que hace años fue una de las reinas de Marbella y siempre que puede se escapa a la Costa del Sol. La cuestión es que es una zona repleta de fotógrafos y de momento nadie le ha visto por allí, lo que invita a pensar que ha modificado su hoja de ruta. Algunos medios nacionales la ubican en Estados Unidos.

Isabel Preysler por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Isabel Preysler es una persona muy familiar y por desgracia vive lejos de sus nietos. Esa es la razón por la que intenta despejar su agenda alguna temporada para viajar a Estados Unidos, donde vive Enrique Iglesias. Hay que tener en cuenta que Isabel es una de las grandes damas de la alta sociedad, así que tiene acceso a muchas herramientas que le ayudan a ser discreta.

Isabel puede entrar y salir por algunas zonas del aeropuerto de Madrid que le permiten esquivar a los reporteros. Eso explicaría por qué no hay imágenes de ella cogiendo un avión este verano. No obstante, también es posible que todavía no haya viajado a Miami. Quizá esté en su mansión de Puerta de Hierro, la lujosa urbanización donde lleva años viviendo.

La clave para entender a Isabel Preyser

Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer en un evento. (Foto: Gtres)

¿Cómo ha conseguido Isabel Preysler ser una musa de la crónica social durante tanto tiempo? Hay un clave que explica su exitosa carrera. A pesar su fama, consigue pasar inadvertida hasta que considera que ha llegado el momento de reaparecer. Participa en eventos muy concretos y eso hace que su presencia sea todavía más exclusiva y deseada.

Isabel Preysler es muy inteligente y sabe medir los tiempos perfectamente. Por ejemplo, cuando falleció Mario Vargas Llosa, todo el mundo quería saber cómo se sentía, pero ella consiguió apartarse hasta que despareció el revuelo. De esta forma, siempre que confirma su asistencia a alguna fiesta, hace que todos los medios nacionales estén pendientes de sus pasos.

¿Verano con Tamara Falcó?

Tamara Falcó e Isabel Preysler posando. (Foto: Gtres)

La opción que manejan muchos portales es que Isabel Preysler está en Miami (o preparando su inminente viaje a EEUU para pasar unos días en casa de Enrique Iglesias). No obstante, hay que tener en cuenta que sería muy arriesgado eliminar de la ecuación a Tamara Falcó. La relación entre madre e hija es estupenda, tienen muchas cosas en común y no sería extraño que hayan preparado algo juntas en algún momento del verano.

La marquesa de Griñón lleva un ritmo frenético que le ha convertido en una de las influencers del momento. Muestra una parte de su vida en sue cuenta de Instagram, pero tiene cuidado de no desvelar más de la cuenta. Quizá, por eso no tenga por costumbre publicar fotos al lado de su madre. ¿Habrán cerrado alguna escapada juntas a espaldas de los paparazzi? Solo el tiempo lo dirá.