Isabel Presley conquistó a Iñigo Onieva por el paladar: este es su postre favorito

A pesar de que la relación entre Isabel Preysler e Iñigo Onieva ha sido siempre una incógnita, el marido de Tamara Falcó acaba de darnos una pista bastante clara sobre cómo se llevan realmente. Y es que la socialité ha conseguido conquistarle por el paladar. Pese a que la reina del papel couché y su yerno siempre se han mostrado bastante prudentes en público, velando por la imagen de la familia, no cabe duda de que hubo ciertas circunstancias que pudieron llegar a generar algo de tensión entre ambos. De hecho, algunos rumores apuntaban a la molestia que sentía Isabel por el comportamiento de su yerno. Sobre todo, teniendo en cuenta lo ocurrido con la supuesta infidelidad del empresario, aunque Tamara terminase perdonándolo y ambos protagonizasen una boda de ensueño en el palacio de El Rincón.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su boda (Foto: Instagram)

Iñigo se mostraba completamente arrepentido de sus errores y conseguía recuperar el amor de la marquesa de Griñón. Sin embargo, le costaba un poco más que su suegra diese el visto bueno. Y es que la verdadera relación entre Preysler y Onieva lleva tiempo en el aire, aunque dos años después de la boda, Iñigo ha tenido un detalle con ella que es un claro reflejo de cómo se llevan actualmente. Y es que el marido de Tamara Falcó ha desvelado un gran secreto guardado y que comparte con Isabel: su postre favorito. Al parecer, a la madre de Tamara Falcó no se le da nada mal la cocina, e incluso ha llegado a deleitarle con unos espectaculares soufflés. «La primera vez que los probé, supe que quería incluirlos en el restaurante, como un guiño a esa sensación de recibir en casa», confiesa Onieva respecto a este postre tan sofisticado que se ha convertido en todo un éxito en Casa Salesas. Hace un tiempo, la propia Tamara Falcó desvelaba que uno de los postres favoritos de Isabel Preysler era la tarta de queso fundente. De hecho, ella misma aprendió a cocinarla durante su paso por MasterChef. Del mismo modo, parece que la socialité también se declara una gran fan del chocolate y siempre lleva una tableta en el bolso.

Para elaborar un buen soufflé, lo cierto es que no necesitamos gran cosa, sino que nos basta con una mezcla base adecuada (limón, chocolate, fresa…etc.) y que contenga nuestros ingredientes favoritos, además de la espuma de clara de huevo, que es la que realmente le aportará esa esponjosidad característica al plató.

Así, no sorprende que Isabel haya sido la primera que apoye el negocio de su yerno, el cual abría sus puertas en mayo del año pasado. Por supuesto, una de sus invitadas de honor fue nada menos que la mismísima reina de corazones. A su salida del establecimiento, y tras haber degustados los platós, ella aseguraba que había quedado encantada con la cocina. «¡Me ha encantado! De verdad. Hemos cenado de todo y divinamente», afirmaba públicamente. Además, insistía en que allí se come fenomenal y que el precio estaba muy bien, lo que terminaba contrastando con las críticas gastronómicas recibidas. De ese modo, Iñigo no ha dudado en homenajear a su querida suegra con esos «soufflecitos tan deliciosos» que le cocina cada vez que va a su casa. Un bonito detalle, ante el que Preysler todavía no se ha pronunciado.