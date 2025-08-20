Portadas de revistas: Bertín y Gabriela presentan a su hijo y la infanta Cristina vuelve a Bidart

Con el verano dando sus últimos coletazos, las revistas más conocidas de la crónica social de nuestro país han sacado a la venta sus nuevos números y, sin duda, Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han posicionado como los protagonistas de la semana. La ex pareja ha decidido dejar a un lado sus diferencias y presentar a su hijo públicamente en la revista ¡Hola!, posando por separado con el pequeño y desvelando que se llama David. Por su parte, Guillén ha asegurado que, teniendo en cuenta sus experiencias pasadas (sin un padre a su lado), tiene claro que «no le quiere privar a su hijo de ese derecho». «Independientemente de que Bertín y yo no estemos juntos, quiero que mi hijo sienta el amor de los dos», añadía. Por su parte, Osborne ha señalado que «no quiere que sea un niño escondido».

Pero esto no es todo lo que la revista del saludo ha publicado en su nuevo número. También han mostrado a Sofía Palazuelo radiante en bañador durante su octavo mes de embarazo y a David y Victoria Beckham disfrutando de su megayate tras la ruptura total con su hijo Brooklyn.

En el caso de la revista Semana, ha traído al kiosco otra de las noticias bombas. La infanta Cristina ha regresado a Bidart, la localidad francesa que fue su refugio de verano durante muchos años y donde también se encontraba Iñaki Urdangarin, con quien evita coincidir desde que rompieron su matrimonio. Por otro lado, el medio también ha mostrado un reportaje en el que aparece Manuel Carrasco disfrutando de unas merecidas vacaciones en su Huelva natal. Además, también ha dedicado parte de su portada a hablar sobre los incendios que asolan nuestro país desde hace días.

Por su parte, Lecturas ha publicado el nuevo comienzo de Kate Middleton, quien ha decidido cambiar de vida junto al príncipe Guillermo para poder recuperarse. Además, la revista también ha sacado en exclusiva las primeras imágenes de Malú junto a su nueva pareja y su hija de 5 años (fruto de su relación con Albert Rivera) disfrutando de sus vacaciones de verano. Así mismo, Lecturas también muestra en su nueva portada la escapada familiar de Nuria Roca a la playa y nuevos datos sobre cómo empezaron las citas secretas de Sofía Suescun con el influencer Juan Faro.

Por último, Diez Minutos ha enseñado en exclusiva el romántico viaje a Marbella que han disfrutado Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis, los cuales se mostraron muy cómplices durante todas sus vacaciones.

Pero no es la única pareja que ha derrochado amor este verano y que esta revista ha querido mostrar, ya que también aparece en su nueva portada Nuria Roca y Juan del Val en Cádiz y Laura Dibildos y Carlos Maturana subidos en una moto de agua durante sus días de descanso.