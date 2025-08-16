El feo que Sofía Suescun le ha hecho a su tía y sus primos en el momento más difícil de su vida

Sofía Suescun está atravesando el peor momento de su vida y en LOOK hemos relatado su situación desde el primer momento: desde la guerra con su madre, hasta la ruptura con su hermano, pasando por la aparición del influencer de Juan Faro. Los problemas se multiplican y Sofía ha pensado que lo mejor para ella es abandonar España. Según informa un conocido programa de televisión, quiere dejar el país junto a Kiko Jiménez para alejarse de la presión. No quieren saber nada de nadie, de ahí el último feo que le han hecho a la familia Suescun.

Sofía ha recibido la visita de su tía Conchi y de sus primos, pero no ha querido abrirles la puerta. Su comportamiento indica que no está dispuesta a relacionarse con el entorno de Maite Galdeano. Ha llegado al límite y necesita descansar, tomar distancia y empezar de cero junto a su novio. Le han acusado de haber tenido «citas secretas» con Juan Faro, un creador de contenido que, según dice, no está dispuesto a verse involucrado en ningún escándalo porque no lo necesita.

Juan Faro hablando para ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Juan, a pesar de haber afirmado que no quiere ser famoso, ha hablado con Fiesta y ha declarado: «No soy nadie. Ellos están en la televisión y yo me dedico a mis negocios, no quiero saber nada de esto. No quiero decir nada, ni afirmar ni desmentir nada». Ahora que Sofía Suescun y Kiko Jiménez están en silencio, son muchos los que han dado un paso adelante, sobre todo desde que la pareja ha decidido salir fuera de España hasta que pase la tormenta.

El periodista Omar Suárez asegura que Kiko y Sofía desean alejarse lo máximo posible del huracán, pues tienen que resolver muchas cuentas pendientes. Por un lado, deben arreglar el tema de Juan Faro y por el otro tienen que solucionar cuando antes el conflicto con los Suescun. Tanto Maite Galdeano como Cristian Suescun acusan a Kiko Jiménez de ser «un vividor» y de aprovecharse de la economía de Sofía. El colaborador ha llegado al límite y ha decidido poner estos ataques en manos de sus abogados.

Sofía Suescun, más sola que nunca

Sofía Suescun en el programa ‘¡De viernes!’ (Foto: Mediaset)

Sofía Suescun se siente sola y cree que únicamente puede confiar en Kiko Jiménez. Teniendo en cuenta las teorías que se barajan en los platós de Telecinco, ese es el motivo por el que no quiere saber nada de su familia, tampoco de su tía Conchi. Las cámaras de la agencia Gtres han retratado el momento, igual que captaron la llegada de unos repartidores que llegaron a casa de Sofía con un pedido de comida. La creadora de contenido no quiere salir de su búnker para nada, ni siquiera para hacer la compra. Tampoco cruza la puerta de su domicilio para pasear a sus mascotas, ha decidido encerrarse y no relacionarse con nadie ni hablar con ningún periodista.

Hay un problema que no podemos pasar por alto. Kiko Jiménez ha copiado la estrategia de su novia, con una diferencia: él trabaja de colaborador en Telecinco y no puede permitirse desaparecer eternamente. Ya ha faltado a su puesto de trabajo en Fiesta, espacio que actualmente está en manos de César Muñoz y Álex Blanquer. No está dispuesto a desvelar ninguna información sobre su estado ni sobre su relación Sofía, pero, de alguna forma, se están filtrando datos. Prueba de ello es la exclusiva que dio Omar Suárez sobre su viaje fuera de España. ¿Qué será lo próximo que conozcamos sobre ellos?