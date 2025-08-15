La decisión radical que han tomado Kiko Jiménez y Sofía Suescun tras el último escándalo

El programa Fiesta ha arrancado con una exclusiva que dará mucho de qué hablar. Los presentadores del espacio han anunciado que estaban preparando la información que la compartirían a las 18:30 horas de la tarde y así lo han hecho. Ha sido el periodista Omar Suárez el que ha entrado en el plató para desvelar lo que ha descubierto sobre Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

«La decisión radical que ha tomado la pareja es que, tanto Sofía como Kiko, aseguran que, desde este momento, dejan España. Es una decisión meditada que puede ocurrir en los próximos días porque ya no pueden más con la presión. Han decidido que van a irse juntos», ha explicado el colaborador. Hay que tener en cuenta que este paso al frente viene justo después del último escándalo que han protagonizado.

Sofía Suescun posando con Kiko Jiménez. (Foto: Instagram)

Una conocida revista sostiene que Sofía Suescun ha tenido «citas secretas» con un influencer llamado Juan Faro. A este conflicto hay que sumar la situación familiar que está atravesando Sofía. Hace unas semanas rompió con su hermano Cristian y se siente más sola que nunca. Por suerte, ha encontrado apoyo en su novio, pero la periodista Marisa Martín-Blázquez defiende que este está al tanto del posible secreto de Suescun.

«Al principio del programa he confirmado que, en un momento dado, Kiko se entera de que eso (el presunto engaño amoroso de Sofía) existe. Yo entiendo que digan: vamos a distanciarnos para arreglar esto», comenta Martín-Blázquez.

La exclusiva que han dado en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Omar Suárez, al escuchar a su compañera, ha sacado una conclusión: «Esto es opinión, basándome en la reacción de Kiko, creo que esto es algo que han hablado para solucionar lo suyo». Según su teoría, la pareja habría decidido apostar por su relación y el precio a pagar es abandonar España para no tener que dar explicaciones. Eso sí, es una postura arriesgada y en Fiesta recuerdan: «Huir no es una solución, hay que afrontar los problemas y darles normalidad».

En el programa de Telecinco hay voces de todo tipo, pues Mónica Pont ha reconocido que ella ve con buenos ojos la decisión que han tomado Sofía y su novio. «A mí me parece muy bien porque, cuando estás en un huracán, lo mejor es salir de ahí y verlo desde fuera», declara la actriz, quien también atraviesa una situación muy complicada con su familia.

El nuevo ataque de Cristian Suescun

Cristian Suescun en un evento. (Foto: Gtres)

César Muñoz, presentador de Fiesta, ha escuchado a sus colaboradores y después les ha indicado que tenía más información sobre el escándalo de los Suescun. Cristian, el hermano de Sofía, ha dado unas nuevas declaraciones y ha sido más duro que nunca.

«Puede ser que sea verdad o que tengan una relación abierta, pero es que… Me parece raro que salga ahora, puede ser que hayan hecho el montaje y otra vez volvemos al origen de todo. Esto no es una pareja, es un negocio, yo nunca les he visto darse un beso», comenta el ex concursante de Supervivientes.

Marisa Martín-Blázquez ha recordado que Kiko y Sofía se han besado en numerosas ocasiones en público, entonces, ¿cómo no van a hacerlo en privado? «Partiendo de esa base, ya todo el discurso se cae», ha deslizado, posicionándose así al lado de la influencer. No obstante, todavía es pronto para sacar conclusiones. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo termina todo.