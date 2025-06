La decisión de Gabriela Guillén tras escuchar decir a Bertín "que no va a cambiar pañales"

La relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén se ha vuelto a situar en el centro del huracán mediático después de que el presentador renegara de la paternidad del hijo que tienen en común. Hace unos meses, ambos lanzaron un comunicado conjunto en el que parecían haber enterrado el hacha de guerra, asegurando que habían llegado a un acuerdo para la crianza del menor. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que en las últimas declaraciones que ha ofrecido Bertín durante un evento de unas conocida marca de óptica en Madrid, ha explicado que, con su edad, «ya no tiene vocación de ser padre». Además, también ha hecho hincapié en que «no se iba a poner a cambiar pañales a estas alturas de su vida».

Como no podía ser de otra manera, estas palabras no tardaron en viralizarse, algo que muchos tenían claro que motivaría a Gabriela a responderle públicamente. Pero sorprendentemente no ha sido así. De hecho, ha optado por el más absoluto silencio. El pasado 10 de junio, en las afueras de su casa de Madrid, los reporteros no dudaron en preguntarle sobre su opinión acerca de las recientes declaraciones de Bertín Osborne, pero Guillén prefirió no contestar nada.

Esta actitud ha llamado la atención de propios y extraños, ya que, hasta ahora, la forma de actuar de Gabriela delante de los medios ha sido muy diferente. De hecho, lo último que dijo es que como padre «era un cero», aunque anteriormente también reconoció que ella jamás iba a obligar a nadie a cumplir con sus obligaciones, señalando que la crianza de su hijo «la estaba llevando sola».

Más allá de la faceta sincera que habitualmente ha sacado a relucir con los reporteros encargados de seguir sus pasos, Gabriela también ha concedido varias entrevistas tanto en programas de televisión como en revistas del papel couché. Sin embargo, con las declaraciones de Bertín huyendo de su última paternidad, parece que se ha plantado, aunque, dado su historial, no sería de extrañar que en un futuro muy cercano diera réplica a las palabras del padre de su hijo.

Las palabras de Bertín Osborne sobre su paternidad

Además de lo mencionado, Bertín Osborne también explicó en el evento citado que «no ha hecho nada que no le haya dicho que iba a hacer» a Gabriela. «Yo mucho antes de que lo tuviera, le dije que yo no tengo vocación de padre a estas alturas. Además, me parece horrible para un niño que pierda a un padre cuando no haya hecho ni la mili. Es que no es mi momento. No es el momento de eso. Yo ayudaré e intentaré que le vaya bien y que vaya a colegios buenos […] Yo a ella se lo dije. Ahora no puede extrañarse de algo que yo ya le canté que iba a pasar», sentenciaba.