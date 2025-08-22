El triste mensaje de María del Monte cuatro años después de la muerte de su madre

El 21 de agosto de 2021 es una fecha marcada en rojo en el calendario de María del Monte porque fue el día en el que falleció su madre, la queridísima Bibiana Algaba. Un año antes, la cantante había tenido que despedirse de su hermano Antonio y también perdió a su hermano Juan Carlos. Eso por no hablar del robo que tuvo lugar en su vivienda sevillana y que acabó con su relación con Antonio Tejado. Toda esta situación hizo que tocase fondo, pero por suerte pidió ayuda a tiempo y ahora mira al futuro con optimismo. Eso sí, la nostalgia se sigue apoderando de ella y recientemente ha lanzado un triste mensaje.

«Hoy hace ya cuatro años de tu partida. Esto cada vez es más difícil. Todo sigue, se vive…. Pero de otra manera muy distinta. Todo es distinto», le ha dicho María a su madre, quien falleció a los 96 años. La artista siempre ha mantenido su vida privada al margen de los medios. Es muy generosa con la prensa, pero no quiere que cierto asuntos trasciendan porque los considera privados. Sin embargo, ha hecho una excepción y ha dado un paso adelante en su cuenta de Instagram, plataforma donde acumula 160.000 seguidores.

María del Monte posando con su madre. (Foto: Gtres)

«Sé que no quieres que esté triste y lo tengo muy presente pero hay ratitos… en los que no puedo evitarlo El hueco que has dejado es tan grande como tú», escribe la ex amiga de Isabel Pantoja. Y después se pregunta: «¿Es casualidad que mientras hago la foto de tu foto suenen las campanas de tu pueblo? Ese al que amabas tanto y me enseñaste a amar. Yo creo poco en las casualidades. Y como se que me ves, que sepas que te recuerdo en mi alegría, pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías Y así te recuerdo yo. Te voy a querer todas mis vidas».

Algunos rostros conocidos, como la presentadora Toñi Moreno, tuvieron el placer de conocer a Bibiana y han confirmado que era una persona excelente, una mujer fuerte, valiente y con una capacidad infinita para proteger a su entorno. Así que no es de extrañar que algunos internautas se hayan puesto en contacto con María para decirle cosas como: «María, yo coincidí con ella hace ya muchos años en El Corte Inglés de Nervión y supe rápidamente que era tu madre. Recuerdo una señora muy elegante, con sus collares y un olor a un perfume maravilloso».

La intérprete de A la sombra de los pinos ha recibido el apoyo de sus fans. Después de tantas décadas dedicándose al mundo del espectáculo, puede presumir de tener una legión de admiradores que están ahí siempre que lo necesita. «Bonitas palabras y bonitos recuerdos, qué difícil es vivir sin los padres», le dice uno de sus seguidores. Por suerte, mensajes como este le han ayudado a ver la luz al final del túnel.

El mal momento de María del Monte

María del Monte en la entrega de medallas de Andalucía. (Foto: Gtres)

Durante una entrevista en El Show de Bertín, un programa presentado por Bertín Osborne en Canal Sur, María de Monte confirmó lo que hemos contado en líneas anteriores. Sí, ha atravesado un mal momento, pero ha logrado superarlo, entre otras cosas, gracias al respeto que ha sentido por parte del público. «Siempre he tenido la ventaja de tener la fortuna de sentirme una persona querida, el calor de la gente me llega y ese cariño me sirve para vivir».

Después admitió con total naturalidad que se había puesto en manos de especialistas y sus declaraciones ayudaron a dar voz a una causa que necesita mucha visibilidad. «No hay que escatimar, tenemos una cultura reacia a pedir ayuda a los profesionales, y yo ahí no escatimo. Lo he hecho», comentó en la cadena andaluza. Sin duda, este espíritu de superación es lo que ha hecho que hoy María pueda hablar de ciertos temas sin romperse.