María del Monte se confiesa con Bertín Osborne por primera vez, tras el robo de su casa

María del Monte se ha sincerado en una entrevista sobre cómo se encuentra. El pasado mes de agosto de 2023, la artista presenció, en primera persona, junto a su pareja, Inmaculada Casal, el asalto de su vivienda. Después de una extensa investigación que duró varios meses, finalmente, se reveló que su sobrino, Antonio Tejado, fue uno de los principales involucrados en el robo en la casa de la artista. Aunque la noticia se hizo pública hace apenas un mes, la amiga de Toñi Moreno ya estaba al tanto de que su sobrino estaba bajo escrutinio desde mucho antes. De hecho, María del Monte se enteró, semanas antes de su detención, de que estaba siendo investigado.

Durante su comparecencia ante el juez, el 15 de marzo, Tejado afirmó su inocencia en relación con los cargos que enfrenta. A pesar de que el abogado de Tejado solicitó la liberación de su cliente, la fiscalía presentó un informe al juez oponiéndose a esta medida. En el informe se establece que, en caso de conceder la liberación, la fianza no debe ser inferior a 100.000 euros. Además, la defensa se opone a la liberación de los demás acusados y sugiere una fianza de 50.000 euros para ellos.

María del Monte con Inmaculada Casal./ Gtres

Además, el juez ha dispuesto que María del Monte e Inmaculada Casal sean sometidas a un examen médico forense para evaluar las secuelas físicas y emocionales derivadas del robo en su hogar. Durante la audiencia en la que se ordenó la prisión preventiva de los acusados, el juez subrayó la extrema violencia con la que se perpetraron los hechos en la residencia de Gines. En ese lugar, ambas fueron sometidas a ataduras, golpes y retención dentro del domicilio junto con los empleados. El abogado que representa a las víctimas mencionó que ambas están sufriendo lesiones psicológicas que requieren tratamiento.

Tras lo ocurrido, María del Monte ha optado por dejar que las autoridades hagan su trabajo y han sido muy pocas las declaraciones que esta ha dado. Sin embargo, esto ha cambiado. La cantante ha acudido al programa de Bertín Osborne y ha confesado cómo se encuentra. «Es complicado tanto para ti como para mí, de esto algo bueno saldrá… Con los años se aprende tanto, se aprende tanto que sé que verdaderamente lo más importante del mundo es la salud. Si quisiera comprar un día de vida con todo el dinero del mundo no podría, cuando tienes el privilegio de estar sano… Estoy bien sin entrar en detalles, en la vida hay que arrancar, hay que vivir, y la vida te da sorpresas. Pero si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo, he tenido la experiencia de ver cómo personas muy importante para mí se iban y no podía hacer nada, después de eso ahora todo está por debajo, la nota de corte está ya está baja», ha confesado María del Monte.

María del Monte e Inmaculada Casal en los juzgados de Sevilla./ Gtres

A lo largo de los meses, a pesar de convertirse en una de las mujeres más seguidas por los periodistas de la crónica social, María se siente muy agradecida con el trato que ha recibido: «Siempre he tenido la ventaja de tener la fortuna de sentirme una persona querida, el calor de la gente me llega y ese cariño me sirve para vivir. La prensa me trata bien y es una satisfacción y un orgullo ver que ese respeto es mutuo y que permanece pase lo que pase porque en el fondo dices, cuando esto ocurre algo habré hecho bien. En la vida hay cosas que nunca te pueden servir como satisfacción, lo importante es saber que todo esconde una lección. Dame tiempo para aprenderla», ha detallado.

María del Monte, junto a Bertín Osborne./ Cortesía de Canal Sur

Bertín Osborne ha intentado que ella se abriera sobre la detención de su sobrino, aunque evitando mencionar su nombre. Sin embargo, sí le ha expresado a su amiga que siempre ha sido «muy confiada». Ante esta afirmación, María del Monte respondió de manera contundente: «No, no, en absoluto, las cosas que pasan es porque tienen que pasar. Es muy fácil averiguar todo cuando ya ha pasado, a la cabeza le he dado muchas vueltas y no es bueno para mí, no hay que pensar tanto. Hay cosas que te tienes que tomar tu tiempo, sigo viviendo en el mismo sitio, me han quitado cosas, pero no me pueden quitar la vida, no puedo perderme a mí, es lo más importante que tengo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Del Monte Oficial (@mariadelmonte_oficial)

Antes de dar por finalizada su entrevista, María del Monte ha querido expresar que, más allá del apoyo que está recibiendo de su entorno más cercano, la terapia es algo que la está ayudando mucho: «Poco a poco, no hay que escatimar, tenemos una cultura reacia a pedir ayuda a los profesionales, y yo ahí no escatimo. Lo he hecho. Zapatero a tus zapatos, hay personas que te ayudan y esa ayuda hay que pedirla cuando se necesita, me está sirviendo», ha terminado diciendo a su gran amigo, Bertín Osborne.