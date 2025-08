Ha pasado ya un año desde que Marius Borg fuera detenido por primera vez después de una fuerte discusión con la que era su pareja. Desde entonces, su situación no ha ido más que complicándose, con más cargos en su contra y otros arrestos que han hecho mella en su familia y, de manera indirecta, en la imagen de la familia real. A pesar de todo, tanto su madre como el príncipe Haakon han permanecido en todo momento a su lado apoyándole.

Prueba de ello son las recientes imágenes que ha publicado la prensa noruega sobre una escapada de verano del joven a Portugal. Una escapada privada de la que no se tenía constancia hasta ahora y de la que medios nórdicos han dado todos los detalles.

Marius Borg junto a su madre la princesa Mette-Marit de Noruega. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, las imágenes que han saltado a la prensa fueron tomadas a finales del mes de julio cuando el príncipe Haakon y Marius Borg aterrizaban en Oslo en un vuelo desde Lisboa. El heredero estuvo en Portugal durante cinco días con su hijo menor y Marius Borg, tal como apunta la revista Se og Hør. Cinco en los que, o bien nadie les reconoció, o no se publicó información. Aunque no se sabe dónde estuvieron exactamente Haakon y su familia, lo cierto es que en ocasiones anteriores ya han viajado a Portugal para disfrutar de una de las grandes pasiones del hijo del rey Harald, el surf. No hay constancia de que la princesa Mette-Marit de Noruega les acompañara en esta ocasión.

Otros años la familia ha escogido las costas españolas para disfrutar de unos días de descanso. Por ejemplo, se ha visto al heredero con su esposa y sus hijos en Ibiza como unos turistas más. Allí lo han tenido más complicado para pasar desapercibidos.

Marius Borg, Mette-Marit y el príncipe Haakon. (Foto: Gtres)

Una escapada en la cuenta atrás

El viaje de Haakon a Portugal se ha producido pocos días antes de que se confirmen de manera oficial los cargos que se le imputan a Marius Borg tras las investigaciones que se han llevado a cabo en el último año y que han puesto al joven y a su familia en una situación muy complicada, tanto en el ámbito privado como a nivel oficial por las posibles repercusiones para la imagen de la corona. Aunque Marius no es hijo del príncipe Haakon, se ha criado en el mismo entorno de la familia real y no deja de ser el hermano de la futura reina, la princesa Ingrid Alexandra.

El príncipe Haakon y Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

Hace algunas semanas, el fiscal del caso comentó que a mediados de este mes se conocerían los cargos que la fiscalía imputa al joven, que no son pocos. Hay que recordar que Marius Borg ha estado varias veces en prisión a lo largo del último año por delitos que no son nada leves. Durante todo este tiempo, tanto Mette-Marit como Haakon han sido muy prudentes en sus escasas declaraciones y han mantenido su absoluto respeto por el trabajo de la justicia y las autoridades.