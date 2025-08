En medio de una ola de especulaciones sobre su vida personal, Sebastián Yatra ha decidido romper el silencio y responder con claridad a los rumores que lo han rodeado en las últimas semanas. El cantante colombiano, acostumbrado a estar en el centro de atención por su música y carisma, ha sido esta vez protagonista de titulares que poco tienen que ver con su carrera artística. Su nombre ha circulado insistentemente en redes y medios, vinculado a distintas figuras del panorama musical español, lo que ha generado una avalancha de comentarios, teorías y conjeturas sobre su situación sentimental.

Entre los focos principales de esa conversación pública están la reciente confirmación de la relación entre su ex pareja, Aitana, y el artista Plex, así como su supuesta cercanía con Lola Índigo, con quien ha coincidido en eventos y compartido momentos que muchos han interpretado como algo más que amistad. Gestos en el escenario, fragmentos de canciones y hasta simples reacciones en redes han sido analizados con lupa por fans y periodistas. Hasta ahora, Yatra había optado por no decir nada, dejando que el ruido siguiera su curso. Pero finalmente, ha decidido pronunciarse, aportando su propia versión a una historia que hasta el momento se había contado sin su voz.

Sebastián Yatra y Lola Índigo en Ibiza. (Foto: Gtres)

Ha sido durante su paso por el Aeropuerto de Barcelona cuando el cantante ha accedido a conversar brevemente con la prensa. En declaraciones concedidas en exclusiva a Vanitatis, Yatra se ha mostrado de lo más sonriente y relajado, y ha compartido cómo se encuentra actualmente: «Muy contento, tranquilo y feliz», ha afirmado, dejando entrever que, pese a los titulares, su bienestar no se ha visto afectado.

Uno de los temas inevitables ha sido su relación con Lola Índigo, con quien se le ha relacionado últimamente tras coincidir en varios eventos y viajes. La visita de la cantante granadina a uno de los conciertos de Yatra, acompañada por el streamer IlloJuan, no pasó desapercibida y alimentó las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el colombiano ha respondido con sentido del humor: «Somos amigos desde hace mucho, es gracioso. Tenéis mucha imaginación», zanja el tema entre risas.

Sebastián Yatra en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Yatra también ha sido preguntado por el reciente concierto de cierre de gira de Aitana, quien eligió el Estadio Metropolitano de Madrid para poner punto final a su Metamorfosis Tour. Durante el show, Aitana dedicó unas palabras a Plex, su actual pareja, y cantó junto a Amaral una versión del tema Cómo hablar, en la que pronunció el verso «Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires», acompañado de un gesto que muchos interpretaron como una indirecta hacia Yatra. Sobre ese momento, el cantante ha sido tajante pero elegante: «No vi nada», ha dicho, y añade: «Espero que todo haya salido bien», sin entrar en polémicas.

Pero lo más esperado de sus declaraciones llega tras ser consultado directamente por la relación de Aitana y Plex. Y lejos de mostrar incomodidad o molestia, Yatra ha respondido con una actitud positiva: «Si están felices, me pone muy contento. Espero que estén muy contentos. Se merecen todo lo lindo». Así, el cantante ha dejado claro que no hay resentimientos y que respeta la nueva etapa de su ex pareja.