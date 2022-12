Tamara Falcó se mofa de su ruptura con Íñigo Onieva a golpe de anuncio

Tamara Falcó es una de las estrellas que forman parte del clásico anuncio que Campofrío lanza cada Navidad. El grupo de alimentación ha contado con un buen ramillete de caras conocidas, desde la socialité hasta actores, pasando por deportistas o gamers. El spot se titula La Herencia y reflexiona sobre el mundo que le queremos dejar a las próximas generaciones.

«Teniendo en cuenta los acontecimientos que nos rodean, imaginemos que hoy mismo tuviéramos que hacer testamento: ¿qué clase de legado dejaríamos?», se introduce en un vídeo donde el actor Antonio de la Torre coge el protagonismo desde el principio. La campaña focaliza su contexto en las inseguridades que siente cada personaje en su vida .»Nuestra capacidad para cambiar cómo acontecen algunas situaciones es pequeña, pero la actitud con la que nos enfrentamos a ellas depende de cada uno de nosotros», justifica el director de Marketing de Campofrío, Javier Portillo.

En el anuncio también aparecen deportistas (Iker Casillas), actrices (Maribel Verdú), escritores (Juan Gómez Jurado), humoristas (Edu Soto, Alberto Casado y Rober Bodegas, de Pantomima Full), periodistas (Mónica Carrillo), streamers (IlloJuan) así como el hombre del tiempo de Antena 3 (Roberto Brasero). Todos ellos se autoparodian en su paso por una notaría ficticia regida por el polifacético Carlos Areces y Mariona Terés. Especialmente destacable es la que se hace el ex marido de Sara Carbonero al decir que «pues yo no les voy a dejar nada que luego se lo gastan», dice mientras se va de la sala.

Nuevamente, Tamara Falcó consigue meterse al público en el bolsillo con su espontaneidad y naturalidad. La marquesa entra a un despacho en el que hay gente reunida y hace una pregunta: «¿Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten», dice, haciendo toda una indirecta hacia su profunda fe religiosa y su gran experiencia del 2022: la falta de fe en el amor tras el tremendo engaño que sufrió por parte de Íñigo Onieva. Un mal recuerdo con el que ahora se permite el lujo de desdramatizar puesto que se siente liberada.

Hablando de fe, quien también parece haberla perdido definitivamente en recuperar a Tamara, es el empresario. Y no será por no intentarlo ya que en las últimas horas ha hecho público que ha realizado el camino de Santiago. Un peregrinaje hacia la catedral que ha significado una experiencia emocional muy importante para él y que hay quien ha interpretado como su enésima tentativa de recuperar la confianza y amor de la hija de Carlos Falcó.

Especialmente destacable son las secuencias finales del spot. Quien cierra el anuncio es la joven actriz Luna Fulgencio. A sus 11 años, la intérprete de la saga Padre no hay más que uno, da toda una lección a todos con un emotivo discurso de clausura de vídeo: «¿Sabéis qué herencia nos hará ricos de verdad? Eso que teníais cuando nos trajisteis a este mundo: coraje».