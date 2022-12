La esperanza de Mario Vargas Llosa ante una posible reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

A día de hoy, nadie duda de que Mario Vargas Llosa se ha convertido en una de las figuras literarias más relevantes de todos los tiempos. Gracias a su gran labor profesional, el Premio Nobel es todo un referente, razón por la que ha ingresado en la Academia Francesa. Una buena nueva que ha sido celebrada durante esta misma tarde en el Teatro del Instituto Francés, enclave al que ha acudido la pareja de Isabel Preysler en torno a las 19:00 horas.

Haciendo gala de su saber estar y su simpatía, el peruano no ha tenido reparo en hablar frente a las cámaras de Gtres a su llegada al evento en cuestión. Un momento en el que, como no podía ser de otra manera, los reporteros allí presentes le han preguntado sobre sus planes de Navidad, a lo que únicamente el protagonista ha respondido “muy bien”, dejando entrever que se avecinan cosas positivas rodeado de sus seres queridos. Por si fuera poco, también ha admitido estar ilusionado ante la nueva etapa que está a punto de afrontar como profesor online, teniendo oportunidad de ejercer como profesor invitado en un curso que tiene como principal objetivo que todos sus alumnos aprendan cómo es el proceso de creación literaria, pudiendo descubrir sus propios referentes en esta índole y explorar sus fuentes de inspiración, entre las que posiblemente esté Vargas Llosa.

Por otro lado, cabe destacar que la hija de su pareja, Tamara Falcó, ha estado situada en el ojo del huracán durante los últimos meses, y no es para menos. Pese a haber anunciado a bombo y platillo su compromiso con Íñigo Onieva, tan solo unas horas después salían a la luz unas comprometidas imágenes del empresario que ponían en jaque su romance por completo, viéndose obligada la marquesa de Griñón a poner punto final a su aparentemente idílica historia de amor. No obstante, el hijo de Carolina Molas, tanto con palabras como con gestos, ha demostrado en diversas ocasiones estar dispuesto a recuperar el corazón de la que fuera su prometida. Uno de sus últimos movimientos ha tenido lugar en las últimas horas, estando Íñigo inmerso en la realización del Camino de Santiago y habiéndose fotografiado posteriormente en la icónica catedral. Una experiencia emocional en toda regla para los peregrinos y de la que probablemente Tamara, dadas sus creencias católicas, es partidaria, lo que podría suponer un acercamiento entre ellos. Una teoría que a Mario Vargas Llosa no le parece en absoluto descabellada, y así lo ha comentado en su aparición literaria cuando le han preguntado si cree que es una manera de reconquistar a la hija de Carlos Falcó: “Pues sí, yo creo que sí, vamos a ver”, apuntaba, entre risas aunque sin querer desvelar nada más sobre una posible y nueva toma de contacto entre la marquesa y su ex. Por ello, habrá que esperar aún más tiempo para saber si los intentos de Onieva finalmente dan sus frutos.