Sylvester Stallone se suma a la hija de Paul Simon y asegura que odia a Richard Gere

Sylvester Stallone se suma a la oleada de odio que se está vertiendo contra Richard Gere. Un enfrentamiento que viene de lejos, concretamente desde hace 50 años. Todo ocurrió durante el rodaje de Días Felices en 1974, que aún a día de hoy sigue dando que hablar. Algo que relataba el propio Stallone en 2006, y es que la relación entre ambos actores ya fue bastante tensa desde el principio. «Nunca nos llevamos bien», aseguraba. «Gere caminaba pavoneándose con su enorme chaqueta de motero como si fuera el caballero más rudo de la mesa redonda», compartía respecto a su experiencia.

«Un día, durante una improvisación, me agarró (estábamos simulando una escena de pelea) y se pasó de la raya», detallaba sobre el incidente. «Le dije de manera tranquila que se calmara, pero estaba completamente metido en el personaje y era imposible tratar con él», asegura. Sin embargo, la chispa que lo prendió todo tuvo lugar en el asiento trasero de un Toyota.

Al parecer, ambos actores estaban ensayando y decidieron tomarse un descanso, y el único lugar en el que podían resguardarse resultaba ser la parte trasera de ese mismo coche. En ese momento, Richard Gere «se subió con medio pollo cubierto de mostaza con grasa chorreando», recuerda. Algo, ante lo que Stallone le advirtió que si le manchaba el pantalón, iban a tener un problema. Y, efectivamente, en cuanto el protagonista de Pretty Women le daba un primer bocado, un chorro de grasa aterrizaba directamente en el muslo de su compañero. Lo que desencadenaba una tensa pelea entre ambos.

«Entonces le di un codazo en la cabeza y, básicamente, lo empujé fuera del coche», recuerda sobre aquella discusión. De hecho, la situación llegaba a tal punto, que el director se veía obligado a tomar una decisión y escoger entre uno de ellos. «Uno de nosotros debía quedarse, y el otro debía irse. Richard fue despedido, y creo que me sigue odiando con todas sus fuerzas hasta el día de hoy».

La hija de Paul Simon explota contra Richard Gere por lo ocurrido en la casa de su infancia

A este escenario que les ha mantenido enfrentado desde hace años, se suma ahora la durísima acusación de Lulu Simon, la hija de Paul Simon, quien también asegura «odiar con todas sus fuerzas» a Richard Gere por lo que ha hecho con la casa de su infancia. Una propiedad que tiene un gran valor sentimental para ella, por lo que le pidió encarecidamente al actor que cuidase de la vivienda como si fuese suya. Una promesa que, lamentablemente, él ha incumplido. Y es que además de ponerla a la venta por «piezas», también ha permitido que la derriben para que un promotor inmobiliario pueda construir nueve parcelas separadas.

«Espero que mis mascotas muertas que enterramos en el jardín te atormenten hasta que caigas en una locura lenta e implacable», sentenciaba muy dolida la joven exponiendo públicamente a Gere. Y es que a pesar de que el actor adquirió la vivienda ubicada en el municipio de New Canaan, en el estado de Connecticut, hace apenas 3 años; en 2024 tomaba la decisión de mudarse junto a su mujer, Alejandra Silva y sus hijos, a España, para que ella pudiese reconectar con sus raíces. De momento, ni la estrella de Hollywood ni nadie de su entorno se han pronunciado al respecto.