Richard Gere, contra las cuerdas: la hija de Paul Simon le acusa de demoler su casa de la infancia

Richard Gere está en el punto de mira después de que Lulu Simon, hija de Paul Simon, haya explotado en su contra, acusándole de querer demoler la casa de su infancia. Al parecer, cuando el actor compró la casa en 2022, le prometió a la joven que iba a cuidarla, algo que también estipularon durante el acuerdo. «Compró la casa de mi infancia. Me prometió que cuidaría el terreno como condición para la compra», ha arremetido la joven en sus redes sociales. «Sin embargo, nunca se mudó y simplemente se la vendió a un promotor inmobiliario en nueve parcelas separadas». De ese modo, parece que el interprete de Oficial y Caballero no solo no ha velado por la propiedad y el valor sentimental que pudiese tener, sino que directamente la ha puesto a la venta «por piezas», según detallaban desde Hudson Valley House Parts, una empresa encargada de la compraventa de piezas de valor y que ya ha enseñado cuál es el estado actual de la vivienda en sus redes sociales.

Richard Gere en un acto en España. (Foto: Gtres)

Con la intención de mudarse a España para que su esposa, Alejandra Silva, y sus dos hijos, Alexander y James, puedan estar más cerca de sus raíces familiares, Gere parece haberse desentendido por completo de la casa. «Alejandra fue muy generosa al darme seis años en mi mundo, así que es justo que yo le dé otros seis en el suyo», explicaba su decisión. Algo, que Lulu Simon no es capaz de perdonarle. «¡Lo odio!», «¡Lo odio!», estallaba en su contra. Además, sacaba a relucir el hecho de que los restos de sus mascotas fallecidas descansan en el patio trasero de la propiedad. «Espero que te persigan hasta que caigas en una locura lenta e implacable», sentenciaba con dureza la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LULU (@lulusimonofficial)

Así es la casa de la discordia entre Lulu Simon y Richard Gere

Respecto a las características de la propiedad, podemos ver que se trata de una espectacular mansión, situada en una finca de 13 hectáreas, y caracterizada por grandes ventanales. Rodeada por un espectacular paraje repleto de naturaleza, donde destacan una gran cantidad árboles e incluso un pequeño lago, la casa se compone por seis habitaciones, 11 cuartos de baño, además de un enorme salón, comedor, gimnasio equipado y una bodega. Además, también dispondría de otra casita de invitados con tres habitaciones, estanque, piscina y un enorme jardín de 3.000 metros. Una auténtica joya a la que muchos habrán echado el ojo. Al menos, para hacerse con algunas de sus piezas. Por ejemplo; los elementos arquitectónicos, la biblioteca de roble, el pórtico frontal, las piedras del estanque o el brocal del pozo, que también se vende.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hudson Valley House Parts (@hudsonvalleyhouseparts)

De momento, ni Richard Gere ni su esposa se han pronunciado sobre la polémica y las duras acusaciones que la hija de Paul Simon ha hecho en su contra. «El tiempo pondrá a tus enemigos bajo tierra», argumentaba. Pese a ello, parece que los planes de transformación urbanística sigue adelante y desde Hudson Valley House Parts siguen trabajando para rescatar elementos con valor histórico.