Isabel Díaz Ayuso aparece en el Día de la Paloma y luce un look completamente perfecto

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Día de la Virgen de la Paloma, tanto por el acertado look que ha lucido, como por su brillante comportamiento durante la entrega de las distinciones Palomas de Bronce a los bomberos de Madrid. La presidenta de la Comunidad no ha contado con la compañía de José Luis Martínez-Almeida durante este acto, pues este último se encuentra de baja por paternidad después de dar la bienvenida a su primer hijo, el pequeño Lucas. No obstante, Ayuso se ha mostrado totalmente cómoda y, una vez más, se ha metido a la ciudadanía en el bolsillo.

La política del Partido Popular ha estado unos días en Miami, pero ya ha retomado su agenda y se encuentra en primera línea. Tanto es así que, hace 24 horas, estaba en Tres Cantos, preocupándose por los daños que han ocasionado los incendios que han tenido lugar en la zona y buscando soluciones inmediatas.

El acertado estilismo de Ayuso

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir que Isabel Díaz Ayuso ha consolidado su buen gusto en el mundo de la moda. Para asistir al Día de la Paloma de Madrid ha apostado por Panambi, una firma que lleva un tiempo en su vestidor. En concreto se ha decantado por un top sin mangas con cuello halter y lazada lateral que está a la venta por 150 euros. En LOOK hemos visitado la página web de la empresa y nos hemos dado cuenta de que hay una falda a juego, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido sustituirla por un pantalón blanco, de corte ancho y con pinzas.

Ayuso se ha convertido en un referente a la hora de vestir. Las decisiones políticas que ha tomado le han hecho ganarse el respeto del pueblo y a partir de ahí los expertos se han fijado en otras cuestiones, como por ejemplo su destreza a la hora de elegir un conjunto adecuado. Por ejemplo, durante la entrega de las Palomas de Bronce a los bomberos de Madrid ha lucido un look fresco y cómodo a la par que elegante. Era un día festivo, pero con un toque oficial que la política no ha dejado pasar por alto.

Para terminar de analizar su estilismo de hoy, hay que subrayar que ha usado un maquillaje sencillo y un peinado simple, pero muy correcto. Las temperaturas de la capital lo condicionan todo, así que la presidenta se ha decantado por dejarse el pelo suelto. De esta forma, se ha sentido más cómoda y ha disfrutado del evento con una gran profesionalidad.

Ayuso ha sido recibida con los brazos abiertos, pues su brillante labor al frente de la Comunidad de Madrid le ha posicionado como uno de los rostros más queridos del momento. Lo cierto es que su política ha demostrado ser útil, eficaz y coherente, algo que no pueden decir sus rivales.