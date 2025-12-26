El desmarque de Felipe y Letizia en Navidad: las fiestas ‘royal’ que nos gustaría ver en España

Además de las tradicionales felicitaciones navideñas, es habitual que las casas reales compartan en sus redes sociales algunos vídeos y fotografías que nos permiten ver detalles de cómo celebran estos días tan especiales de Navidad. Sin embargo, no todas participan en compromisos en esta época, sino que algunas prefieren disfrutar de las vacaciones sin dejarse ver en público o haciéndolo lo menos posible. Es lo que ocurre con los reyes de los Países Bajos o con los Reyes Felipe Letizia.

Mientras que muchas casas reales abren las puertas de sus palacios en Navidad y se dejan ver en citas religiosas y otras salidas, a don Felipe y a doña Letizia no les vemos de manera oficial hasta la Pascua Militar. Esto significa que desde la tercera semana de diciembre no hay actividad oficial y no hay en España tradición de participar en actos durante estos días, más allá del Mensaje de Navidad de S.M. el Rey, que se graba con anterioridad y se emite el día 24 por la noche.

El Rey Felipe VI durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

No obstante, a pesar de que no hay actos programados, sí que es habitual que los Reyes se dejen ver en alguna salida privada. Por ejemplo, el pasado año acudieron a un mercadillo en Catarroja con la princesa Leonor y la infanta Sofía, para mostrar una vez más su solidaridad con los afectados por la DANA a finales de octubre.

Los planes de los royals europeos

En Reino Unido, los Windsor acuden el día 25 a un servicio religioso en Norfolk, en la iglesia de St. Mary Magdalene. Una cita en la que se dan un baño de masas ya que muchos curiosos se acercan hasta la zona para verles. Antes de eso, la pasada semana vimos a Guillermo y a su hijo mayor, Jorge, ejerciendo como voluntarios en la organización The Passage, que el príncipe de Gales visitó cuando era un niño con su madre. No podemos olvidar tampoco el tradicional concierto de villancicos de Kate Middleton, que se ha convertido en una de las citas más importantes a las puertas de la Navidad.

El rey Carlos III y la reina Camilla en el servicio religioso de Navidad. (Foto: Gtres)

Al igual que los británicos, son muchas las familias reales que acuden a servicios religiosos en estos días. Por ejemplo, en Noruega hemos visto a los reyes Harald y Sonia acudieron a la misa de Navidad en Olso acompañados por la princesa Marta Luisa y su marido, el chamán Durek Verrett. No estuvieron presentes los príncipes Haakon y Mette-Marit esta vez.

Los reyes de Noruega en la misa de Navidad en Oslo. (Foto: Gtres)

La princesa ha tenido que reducir de manera sustancial su agenda, más aún después de que hace unos días se confirmara que los médicos estaban estudiando la posibilidad de incluirla en la lista de espera para un trasplante de pulmón por la fibrosis que padece.

Los príncipes de Mónaco en un acto en Navidad. (Foto: Gtres)

También en Dinamarca los reyes Federico y Mary asistieron con sus cuatro hijos a una misa en Nochebuena, de la misma manera que en Mónaco, Alberto y Charlene disfrutaron de un espectáculo circense a principios de semana.