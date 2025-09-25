Culebrón en Noruega: Haakon responde a Marta Luisa tras los ataques a Mette-Marit

A la familia real de Noruega le crecen los problemas y esta vez por una cuestión que se podía haber evitado de manera muy sencilla. El último paso de la princesa Marta Luisa y el chamán ha vuelto a traer al presente el polémico pasado de la esposa del príncipe Haakon. Mette-Marit superó hace mucho los escándalos de su vida antes de conocer al heredero y ahora está centrada en su delicado estado de salud y en la complicada situación de su hijo mayor, a pocos meses de enfrentarse a los tribunales.

Sin embargo, el documental que repasa la historia de amor de la hermana del heredero y el chamán ha rescatado episodios pasados de la vida de su cuñada. Aunque ni Marta Luisa ni su actual marido han hecho declaraciones al respecto, algunas fuentes consideran que no era necesario hablar de este tema y que rescatarlo es un reflejo de la supuesta mala relación entre Mette-Marit y Marta Luisa.

Las princesas Marta Luisa y Mette-Marit juntas. (Foto: Gtres)

La nuera del rey Harald de Noruega no se ha pronunciado al respecto, ya que se encuentra de baja debido a la enfermedad que padece desde hace tiempo y que condiciona su agenda. La casa real anunció la pasada semana que Mette-Marit iba a estar varias semanas alejada de compromisos oficiales y centrada en un tratamiento de rehabilitación pulmonar. No se ha confirmado si su estado ha empeorado, pero no cabe duda que las tensiones de los últimos meses podrían haberle afectado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Las palabras de Haakon

A pesar de que Mette-Marit aún no ha dicho nada sobre esta cuestión que, sí que lo ha hecho el príncipe Haakon. Al margen del detalle de hablar del pasado de su esposa, lo más grave es que el documental no cumple con el acuerdo al que Marta Luisa había llegado con la familia real y en el que quedaba claro que la princesa no podía utilizar su vínculo con la Corona con fines comerciales.

El documental no ha gustado en la casa real, pero Haakon ha preferido ser prudente y no atacar de manera directa a su hermana. «Creo que debería abstenerme de juzgarlo, pero no creo que distinga lo suficiente, desgraciadamente, entre las actividades de la casa real y el aspecto comercial de las actividades de la princesa Marta Luisa y Durek Verrett», ha dicho el príncipe en un acto oficial. Unas declaraciones escuetas pero lo suficientemente claras como para que no haya dudas de que en la familia real no están conformes con la actuación de la princesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Durek Verrett (@shamandurek)

Haakon no se ha referido directamente a las alusiones a Mette-Marit pero sí que ha insistido en que para la monarquía es importante que se respeten los acuerdos y que las líneas marcadas estén muy definidas. De hecho, los reyes y otros miembros de la familia real no participaron en el documental porque la imagen de la Corona tiene que ser accesible a todos los medios. «Para nosotros, es importante hacer esta distinción», ha dicho Haakon muy tajante.