PRIMICIA | Terelu Campos invita a Carlo Costanzia en Navidad y vuelve a apartar a Mar Flores

Mientras Mar Flores pasaba la Nochebuena con sus sobrinas, Terelu Campos organizaba su tradicional cena de Nochebuena. La colaboradora reunió a su familia e invitó a Carlo Costanzia di Costigliole, gesto que le distanciará todavía más de su consuegra. Su nula relación es un secreto a voces, a pesar de que ambas se esfuercen por mirar hacia otro lado. Lo cierto es que Mar ha hecho varios esfuerzos. Es más, el pasado año le hizo un regalo a Terelu por Navidad. Sin embargo, esta última ya ha tomado partido y se ha posicionado a favor del empresario italiano.

Siguiendo los datos a los que ha tenido acceso LOOK, Carlo Costanzia di Costigliole intentó pasar inadvertido. No quería ser fotografiado y esquivó a la prensa para que su asistencia a la cena de Terelu Campos no trascendiera. No obstante, nosotros sabemos que estuvo y que pudo disfrutar de una reunión junto al clan Campos.

Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Alejandra Rubio, su novio Carlo y el hijo que tienen en común llegaron al encuentro en un coche con las lunas tintadas, así que es probable que el ex marido de Mar Flores estuviese oculto en la parte trasera.

Terelu Campos desplanta a Mar Flores

No es la primera vez. Tal y como hemos indicado con anterioridad, Terelu Campos y Mar Flores no son amigas. De hecho, históricamente han estado enfrentadas porque la hija de María Teresa Campos forma parte del estrecho círculo que rodea a Nuria González, la gran rival de Mar. Sin embargo, cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron a salir, la modelo y la tertuliana intentaron acercarse. Todo se ha quedado en un espejismo. La paz no ha durado demasiado y Terelu ha acabado posicionándose claramente, a pesar de que en público intente aparentar que tiene un comportamiento neutral.

Mar Flores en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

Hace unos meses, Terelu Campos organizó su cumpleaños en Madrid, un evento al que LOOK pudo tener acceso. La comunicadora reunió a sus familiares y amigos. Invitó a Carlo Costanzia y posaron juntos en el photocall, pero no hubo ni rastro de Mar Flores. La presencia del italiano a este evento fue muy relevante porque la modelo acababa de publicar su libro de memorias, obra que situó a Costanzia en el punto de mira. Fue ahí cuando las Campos salieron a su rescate. Lo mismo que han hecho durante esta Navidad.

El invitado secreto de las Campos

Terelu Campos es consciente de la guerra que están protagonizando Mar Flores y Carlo Costanzia y, para no poner a su hija en un compromiso, quiere dar a entender que es un conflicto que no tiene nada que ver con ella. Sin embargo, cuando se apagan los focos parece tener una clara opinión, de ahí que haya invitado al italiano a su casa. Sabe que esta noticia va a generar ruido y ha intentado ser discreta, pero nosotros sabemos lo que ha pasado.

Alejandra Rubio asegura que no tiene ningún problema con Mar Flores, a pesar de su cercanía con Carlo. Reconoce abiertamente que disfruta de un vínculo especial con su suegro y, hasta la fecha, es compatible con su relación con la modelo. Pero, ¿hasta cuándo podrá seguir así?