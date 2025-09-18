Asistir sin micrófono y sin cámara al 60º cumpleaños de Terelu Campos supone todo un reto. Mientras que los reporteros centraban toda su atención y sus objetivos en el photocall y en la llegada de los invitados, LOOK ha conocido de primera mano los entresijos de esta gran celebración: desde la desapercibida presencia de Nuria González hasta las personas que han compartido mesa con la anfitriona de la velada.

Sobre las ocho y media de la tarde, la primogénita de la recordada María Teresa protagonizaba su esperada aparición pidiendo respeto para sus amigos anónimos, los cuales no querían ser partícipes del revuelo mediático que suponía dicho evento. Poco después, han empezado a llegar los primeros rostros conocidos como Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, Kike Calleja, Carmen Borrego, José María Almoguera o Beatriz Archidona, entre otros. Algunos han querido prestar declaraciones a los medios y otros han optado por estar en la sombra y dirigirse directamente al comedor. Aunque sin duda, el retrato que no ha pasado desapercibido ha sido el de la propia cumpleañera con su hija Alejandra, su yerno Carlo Costanzia y su consuegro, Carlo Costanzia di Costigliole. Tras ese momento, la pregunta que más se repetía no era otra que la de cómo iban a estar distribuidos en la gran cena. Y LOOK tiene la respuesta.

Terelu Campos junto a El Turronero, su sobrino José María Almoguera y María La Jerezana y Pilar Vidal. (FOTOS: GTRES)

La mesa presidencial del 60º cumpleaños de Terelu Campos

Aunque todo el mundo esperaba lo contrario, Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia hijo no se han sentado con Terelu Campos. ¿Los motivos? Se desconocen. Pero en su lugar, la colaboradora ha invitado a su mesa -la número 4- a amistades que considera familia. La primera y más destacada Nuria González, que ha estado acompañada por su hermana Yolanda, tal y como ha podido confirmar LOOK.

Carlo Costanzia padre e hijo, Terelu Campos y Alejandro Rubio. (Foto: Gtres)

En medio del revuelo mediático que ha ocasionado las memorias de Mar Flores, Nuria no ha querido perderse la especial celebración de su íntima amiga. Y, dejando a un lado todo lo que se pudiera decir o comentar sobre su presencia -ya que por todos es sabido que no mantiene una buena relación con la modelo, a su vez consuegra de Terelu-, ha querido asistir al cumpleaños. Se desconoce si ha mantenido alguna conversación con Carlo, pero este medio ha comprobado que estaban sentados muy próximos. Concretamente, espalda con espalda.

Terelu Campos en su 60º cumpleaños. (FOTO: GTRES)

Más allá de Nuria, Terelu también ha querido compartir su mesa presidencial con Raúl Prieto, Pilar Vidal, Eduardo Navarrete, Tito Pajares y José Luis López -alias El Turronero-. Sorprendentemente, Lara Dibildos, su íntima amiga, no es que no estuviera en esta mesa, sino que se encontraba en otra mucho más lejana.

Todos ellos, además del resto de invitados, han podido degustar un exclusivo menú gourmet compuesto por un steak tartar como entrante, una merluza al vapor con salsa verde y guisantes de temporada como principal y de segundo un solomillo con salsa de Pedro Ximénez y un cremoso de boniato. De postre, un helado de avellanas.

Enfados y tensiones

A pesar del ambiente festivo, Terelu Campos también ha tenido que hacer frente a algún que otro momento incómodo. El primero y el más destacable, la actitud poco profesional de Alejandra Rubio delante de los medios. Después de posar con su madre, con su pareja y con su suegro, la joven ha intentado evitar las preguntas de la prensa. Pero tras escuchar un consejo de su progenitora, ha dado un paso atrás. Eso sí, con un rostro que reflejaba cierta tensión. Una situación que no ha vivido Carlo Costanzia, quien sí ha podido entrar directamente al cocktail de bienvenida para estar con su padre, con el se ha mostrado muy cómplice en todo momento.

No obstante, LOOK ha sido testigo de que el italiano mantiene una distante relación con su familia política. Cuando el hijo de Flores y di Costigliole ha accedido al comedor, no le ha dirigido la palabra a José María Almoguera, dejando entrever que su vínculo con el primo de su novia no es cercano.

Terelu Campos junto a Montoya. (FOTO: GTRES)

Y la guinda del pastel ha llegado una hora después de que comenzara la cena. Montoya, que forjó una gran amistad con Terelu en Honduras, ha sido el último en aparecer. Una tardanza que ha hecho estallar no sólo a la cumpleañera, sino también a algunos de los invitados.

Ahora, después de conocer la cara B del cumpleaaños de Terelu Campos, solo queda esperar a que los invitados den su propio veredicto y valoren la que podría decirse que ha sido una noche que marcará un antes y un después en el papel couché de nuestro país.