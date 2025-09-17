Terelu Campos y Carlo Costanzia padre, la foto familiar que deja una estocada a Mar Flores

Terelu Campos está de celebración. Aunque su cumpleaños tuvo lugar el pasado 31 de agosto, la presentadora y figura mediática ha decidido retrasar la gran fiesta hasta este miércoles 17 de septiembre, reuniendo en Madrid a sus seres queridos y a numerosos representantes de la prensa del corazón para festejar su entrada en la sexta década de su vida. La ocasión no podría haber estado más marcada por la atención mediática: Terelu se encuentra en el ojo del huracán de la crónica social debido a la reciente publicación de las memorias de Mar Flores, madre de su yerno Carlo Costanzia, un hecho que ha obligado a la anfitriona a pedir a sus invitados respeto absoluto para no incomodar a nadie.

El escenario escogido para este festejo ha sido el Restaurante Jimmy’s, uno de los locales más de moda en la capital, donde Terelu ha preparado cada detalle con esmero. Entre los asistentes se encontraban familiares muy cercanos: su hija Alejandra Rubio, su hermana Carmen Borrego con su hijo José María Almoguera y su novia, así como Carlo Costanzia padre, quien ha confirmado su asistencia y se ha sentado junto a Alejandra Rubio y su hijo Carlo. La presencia de Carlo padre no ha pasado desapercibida y ha sido interpretada por algunos como un gesto provocador hacia Mar Flores, quien no mantiene relación con Terelu y, por tanto, no ha sido invitada.

Terelu Campos en su 60 cumpleaños. (Foto: Gtres)

El contexto de esta celebración no podría ser más complejo. Las memorias de Mar Flores, tituladas Mar en calma, han generado un verdadero terremoto en la esfera mediática. En ellas, la modelo madrileña repasa episodios muy delicados de su vida, incluyendo detalles de su relación con Carlo Costanzia hijo. Algunos pasajes han causado especial malestar en el joven, quien habría considerado incluso abandonar el talent show DecoMasters en RTVE, donde ambos participan. Entre los episodios más comentados, se relata cómo Carlo padre llegó a llevarse a su hijo del colegio sin el consentimiento de Mar, un momento que la propia modelo calificó de angustioso y traumático.

Además, la fiesta ha contado con una nutrida representación de rostros conocidos de Telecinco y del mundo de la televisión en general. Entre ellos destacan Bea Archidona y Santi Acosta, presentadores de ¡De Viernes!, así como compañeros y colaboradores de distintos programas como Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez y Ángela Portero. No han faltado exdirectores y periodistas reputados como Raúl Prieto o Kike Calleja acompañado de su novia Raquel, así como parte del elenco de Supervivientes, incluidos Anita Williams, Laura Cuevas y Carmen Alcayde.

Terelu Campos y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

A pesar de la polémica en torno a su entorno, Terelu ha disfrutado de la velada mostrando elegancia y buen ánimo, feliz de compartir la ocasión con familiares y amigos. Entre fotos, brindis y gestos de complicidad, ha convertido su 60 cumpleaños en un hito muy especial, reflejo de su trayectoria pública y personal. La celebración ha dejado claro que, más allá de controversias, Terelu sigue brillando como protagonista indiscutible de su propia historia.

Terelu Campos revela cómo se lleva con Carlo Costanzia padre

Terelu Campos ha posado, como era de esperar, junto a su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Costanzia, mostrando la buena relación que mantienen. Sin embargo, la foto familiar ha adquirido un matiz especial con la presencia de Carlo Costanzia padre, quien se ha situado junto a la cumpleañera, reflejando la cercanía que existe entre ambos. «Es mi familia», ha dicho Terelu al ser preguntada sobre la inclusión de su consuegro en las imágenes principales del evento, mientras que el italiano ha preferido no hacer declaraciones y ha accedido rápidamente al acto tras posar en la alfombra roja.

Terelu ha explicado el motivo de invitar a su consuegro: «Le he invitado porque está en mi vida, tengo relación con él y es el abuelo de mi nieto», aclaró. Sin embargo, se ha negado a comentar sobre Mar Flores, otra de las figuras centrales del círculo familiar.