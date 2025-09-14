Carlo Costanzia di Costigliole ignora las acusaciones del libro de Mar Flores y se refugia en su nieto

Las memorias de Mar Flores han generado toda una vorágine mediática que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón. El testimonio de la modelo contrasta con el de periodistas y personalidades que vivieron la actualidad informativa de la época. Algo que ha hecho que se hayan desempolvado documentos que conforman la hemeroteca del papel couché de finales de los años 90 y principios de los 2000. A lo largo de las páginas, Mar hace un recopilatorio de los capítulos más trascendentales y que marcaron su vida.

Entre ellos se encuentra el tormento que vivió al lado de Carlo Costanzia di Costigliole, el padre de su primogénito, al que acusa de haber ejercido violencia vicaria sobre ella, narrando un episodio en el que saca a su vástago en común de la escuela infantil y se lo lleva a Italia sin previo aviso. Algo que supuso para ella un verdadero calvario.

Mar Flores y Carlo Costanzia, en los 90

A raíz de esta polémica, los movimientos de las figuras que forman o formaron parte de la vida de la modelo no han dejado de sucederse y han sido analizados con lupa. Una de las últimas decisiones que ha tomado la pareja formada por Alejandra Rubio y su novio e hijo de Mar, Carlo Costanzia, es poner tierra de por medio. Para ello han viajado junto al bebé que han tenido juntos hasta Turín. Una salida que, a todas luces, también habrán aprovechado para visitar a los hermanos de Carlo, Rocco y Pietro, que continúan cumpliendo condena por supuesto intento de asesinato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

En esta ciudad italiana han encontrado su particular refugio, arropados por la familia paterna del actor. Allí han pasado tiempo con el que fuera pareja de Mar, di Costigliole. Un movimiento que vislumbra cuál es la postura que han adoptado frente a toda esta complicada situación. A su llegada del país vecino, la propia Alejandra ha compartido uno de sus planes de fin de semana: ha disfrutado de un concierto de Bunbury acompañada de su progenitora, Terelu Campos. Otro gesto que deja en evidencia la buena relación que mantienen madre e hija y que podría interpretarse como un dardo hacia la maniquí.

Las últimas palabras de Carlo Costanzia di Costigliole

Hace escasas horas, ha sido Carlo Costanzia di Costigliole quien se ha pronunciado en redes sociales. El ex cónyuge de la empresaria ha publicado una instantánea en la red social Instagram en la que aparece posando con una gran sonrisa junto a su nieto en un posado cargado de simbolismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlo Padre (@carlocostanziapadre)

En ella podemos ver una estampa de lo más familiar en la que ambos aparecen luciendo el mismo estilismo. Se trata de un look compuesto por unos pantalones camel y una camisa blanca. Como no podía ser de otra manera y siguiendo el deseo de los padres del bebé de preservar su intimidad, ha tapado el rostro del menor con un emoticono con cara de enamorado. Una fotografía que ha acompañado de un texto en el que describe lo que ha supuesto para él el nacimiento del infante: «El sol que vuelve a iluminarme el corazón», ha escrito entre corazones.