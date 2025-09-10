Portadas de revistas: dos bodas sorpresa y las claves de las memorias de Mar Flores

Miércoles de revistas que coincide con la publicación de una de las memorias más esperadas de la crónica social de nuestro país: la de Mar Flores. La modelo ha sacado a la venta este 10 de septiembre su libro Mar en calma, donde ha narrado los momentos más destacados de su vida, tanto profesional como personal. Es por ello por lo que la revista Semana ha querido dedicar su portada a la mencionada, analizando cuál es el capítulo más doloroso de su biografía. «En 1999 una fotografía junto a Alessandro Lequio hizo tambalear su vida», recuerda el medio.

Además, la revista citada informa en exclusiva de que Richard Gere se ha comprado una mansión de 10 millones de euros en Galicia con vistas al mar. Así mismo, también ofrece fotografías exclusivas de Amador Mohedano, quien ha reaparecido con un aspecto mucho más mejorado que el de semanas atrás. Por otro lado, Semana también ha hecho un hueco al debate que se ha generado alrededor del nuevo look de Kate Middleton.

Diez Minutos también ha hecho hincapié en las claves de las memorias de Mar Flores, aunque han preferido destacar en su portada los 28 años de cárcel que ha pedido María del Monte para su sobrino, Antonio Tejado. En otro orden de cosas, ha sacado en exclusiva unas fotografías de Ortega Cano con su nieta Rocío (hija de Michu) tras instalarse en Madrid. En las imágenes se puede ver cómo el torero ejerce de abuelo y lleva a la pequeña al colegio.

La revista ¡Hola! ha llegado al quiosco esta semana anunciando dos bodas sorpresa: la de Nieves Álvarez y Bill Saad y la de Joaquín Prat con su novia Alexia Pla. El medio ha sacado a la luz todos los detalles de ambas pedidas, así como todo lo que se sabe hasta ahora de sus respectivos enlaces matrimoniales. Además, también publica las primeras imágenes de la infanta Sofía como universitaria en Lisboa y las fotografías exclusivas de la fiesta que ha organizado Inés Domecq, en la que se ha reunido la alta sociedad y buena parte de la aristocracia. También han publicado una entrevista a Mar Flores, en la que esta repasa como nunca su vida marcada por la polémica.

Por último, Lecturas ha protagonizado su última portada con Kate Middleton y su cambio de imagen, el cual ha acaparado multitud de titulares internacionales en los últimos días. Además, también ha publicado una entrevista exclusiva de José María Almoguera, quien no ha tenido reparo en plantar cara a su prima Alejandro Rubio, asegurando «que ha hecho lo imposible por conocer a su hijo».

Así mismo, también repasan las últimas declaraciones de Rocío Flores en el programa ¡De Viernes!, donde destacan el comentario en el que reiteró «que no le gustaría tener a su padre de enemigo».