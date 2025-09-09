Mar Flores no olvida su pasado, ni tampoco sus raíces. La modelo -una de las más reconocidas de los años noventa-, se mudó de Usera -el barrio chino y de clase obrera de Madrid- a París para cumplir su sueño como maniquí. Lo cierto es que su llegada a la capital francesa no fue nada fácil, pues tuvo que subsistir debido al alto nivel de vida de la ciudad de las luces. Sin embargo, una colaboración con una marca de calzado la lanzó al estrellato, así como su cuenta bancaria. Desde entonces, la madre de Carlo Costanzia puede presumir de tener una vida de lujo, lo que le ha permitido, por ejemplo, comprarse una casa en uno de los mejores barrios de España.

De un barrio chino a una exclusiva zona

Vivir en El Viso es sinónimo de exclusividad. Esta zona del centro de Madrid – ubicada entre el Santiago Bernabéu, el Paseo de la Castellana y Ciudad Jardín- cuenta con unas lujosas propiedades en las que residen muchos rostros conocidos, como Mar Flores. La modelo, que siempre ha tratado de proteger esta parcela -ya que es allí donde tiene su hogar con sus hijos pequeños-, no se esconde al hablar que es una privilegiada en cuanto a su situación económica. Lo cierto es que Flores le da mucho valor a su situación financiera, pues su familia era muy humilde y siempre ha tenido en cuenta sus orígenes. De hecho, cuando aterrizó en París, solo podía comprarse media barra de pan para comer.

Mar Flores en una foto de archivo/ Gtres

Ahora, asentada en Madrid, ha encontrado en El Viso su zona ideal para tener su propiedad. Sin embargo Mar Flores, que se dio a conocer como La chica de Usera, no siempre ha vivido en una ubicación de alto poder adquisitivo. Eso no ha supuesto que la modelo se avergüence de su pasado. Es más, está muy orgullosa de haber crecido en el barrio chino de Madrid, el cual visita con frecuencia. «Se ha vendido mucho la idea de que a mí me horrorizan mis orígenes -a raíz de que Coto Matamoros (el ex cuñado de su hermana Marián) publicara La flor de Usera- (…). Yo crecí en la calle Antonio López 150. Pues será Usera, pero yo pensaba que era Legazpi. Y voy mucho, de hecho todavía tengo familia que vive allí y hace poco fui al funeral de mi madrina», ha desvelado la madre de Carlo Costanzia en Vanity Fair.

Mar Flores saliendo de casa / Gtres

Durante muchos años, Flores ha tenido que hacer frente a las críticas -mayoritariamente por su belleza-. Sin embargo, ahora la top model por excelencia de los años 90, ha dado un puño en la mesa para poner fin a las especulaciones sobre su vida más privada. De hecho, la maniquí le confesó a Pablo Motos que el motivo por el que había decidido ahora romper su silencio era para que sus cuatro hijos pequeños conocieran la verdad y que no sufrieran el bullying que vivió su primogénito en el colegio al ser «hijo de».