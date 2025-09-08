Alessandro Lequio ha respondido a las acusaciones de Mar Flores. La modelo está a punto de sacar a la luz sus memorias en donde despejará algunas de las incógnitas de su vida, como sus líos amorosos. En su currículum sentimental hay muchos nombres de hombres conocidos -como Cayetano Martínez de Irujo o Carlo Costanzia di Costigliole-. Sin embargo, uno de sus romances más sonados fue con el ex de Ana Obregón.

Alessandro Lequio aclara sus fotos con Mar

Entre 1996 y 1997, coincidiendo con su relación con Fernando Fernández Tapias, Mar Flores mantuvo una historia clandestina con Alessandro Lequio que salió a la luz por unas fotos que el colaborador televisivo vendió a propósito. Sin embargo, el mayor escándalo entre Mar y Alessandro llegó a raíz de unas fotos publicadas en la portada de Interview en las que ambos aparecían en una cama. Una polémica que ahora ha vuelto a copar titulares y de la que se ha pronunciado Lequio. «Estas fotos, aunque lo he contado yo mil veces… Nos la hicimos los dos en la cama. Llevábamos un año de relación y nos hacemos esas fotos. Mar Flores tiene una imaginación tan activa, que perfectamente podría escribir ficción. Esas fotos nos las hicimos nosotros. Las copias las tiene el ex marido de la hermana de Mar Flores, que es Kiko Matamoros y que era su representante en ese momento. Dicho esto, yo no tenía copias, las tenía el fotógrafo amigo en ese momento, ya no más amigo», ha comenzado diciendo.

Alessandro Lequio, Mar Flores y Fernando Fernández Tapias / Gtres

Asimismo, el ex de Ana Obregón, ha interrumpido a sus compañeros para contar la intrahistoria de este reportaje: «Otra cosa que dice es que no eran escandalosas esas fotos, porque éramos dos personas con una relación romántica. Esas fotos eran escandalosas porque en dos de las fotos ella tiene un ejemplar en sus manos de un suplemento del ABC donde sale una entrevista suya en la que decía que el hombre de su vida era Fernando Fernández Tapias y que se quería casar con él y que era el amor de su vida».

El dinero que se llevó a cambio de sus primeras fotos

Antes de que salieran a la luz sus fotos en la cama, las primeras que llegaron de Lequio y Flores fueron en Roma. Unas imágenes que, aunque en un comienzo parecían robadas, fue un pactado de Alessandro, ya que se tomaron desde su casas familiar en la ciudad del amor: «La relación acabó en 1997 y eso lo he contado mil veces. La fotos de la famosa farola… Esta foto es mía, se hizo desde casa de mi madre en Roma, desde la capilla del palacio y la hace Miguel Temprano. ¿Y por qué quería yo hacerlo? Por que quería que ella rompiese con Fernando Fernández Tapias».

Mar Flores y Lequio. (FOTO: TELECINCO)

Además, ha explicado que, en un principio, quiso vendérselas a ¡Hola!, que prefirió no sacarlas a la luz por proteger a la modelo y a su entonces novio: «Me daba una cifra muy importante para meterlas en un cajón y yo lo que quería es que salieran a la calle. Se dieron a la revista Diez Minutos por cinco millones de pesetas, se dieron dos millones y medio para los fotógrafos y el restante fueron para mí y se lo di íntegros a Mar Flores porque me lo exigió. Le dije que quería que rompiera con Fernando».