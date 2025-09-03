Mar Flores vive un momento de renovación tanto personal como profesional que ha sabido aprovechar con gran estrategia mediática. Este verano ha sido testigo de un giro importante en su vida sentimental y, al mismo tiempo, del lanzamiento de su proyecto más personal y esperado: la publicación de sus memorias. La modelo y empresaria, que a lo largo de su carrera ha sido protagonista de portadas y titulares, ha conseguido combinar la exposición pública de su vida amorosa con el anuncio de un proyecto literario que refleja su madurez y experiencia.

2025 ha sido un año de cambios significativos para Mar Flores. Tras nueve años de relación con el empresario mexicano Elías Sacal, la relación llegó a su fin debido a «una tercera persona», tal y como reveló el periodista Jorge Borrajo en Tardear. Desde entonces, la vida sentimental de la modelo ha sido objeto de intensas especulaciones. Las imágenes publicadas recientemente por la revista Lecturas muestran a Mar disfrutando de unos días de verano en Ibiza junto a un nuevo acompañante: Nicolás Gorrochano, un empresario belga de 42 años especializado en marketing digital y con experiencia internacional, que comparte con ella una evidente complicidad. Los besos, abrazos y confidencias al oído captados por los fotógrafos dejan entrever que la relación va más allá de una simple amistad.

No es la primera vez que Mar y Nicolás han sido vistos juntos; el año pasado compartieron momentos en un restaurante de Ibiza, aunque ahora la cercanía entre ambos parece mucho más intensa. Según Luis Pliego, director de la citada publicación, hace más de una década que no se veía a la modelo mostrando una actitud tan cariñosa y natural con un hombre. Las imágenes del verano reflejan a Mar en un estado de felicidad y serenidad, disfrutando de gestos de complicidad con alguien que, según las fuentes, comparte sus intereses y estilo de vida.

Mientras la vida sentimental de Mar Flores ocupa titulares, la modelo ha decidido también abrirse de manera íntima y profunda al público a través de sus memorias. A principios de junio se conocía que el proyecto más personal y ambicioso de su carrera estaba en marcha, pero ha sido este martes cuando Mar ha desvelado finalmente el título y la fecha de publicación de su esperado libro. Mar en calma verá la luz el próximo 10 de septiembre y, según sus propias palabras, es un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la verdad y la serenidad. En sus redes sociales, con más de 300.000 seguidores, Mar ha compartido la portada del libro: una impresionante fotografía en blanco y negro en la que aparece de perfil, con los ojos cerrados y el rostro ligeramente elevado, transmitiendo la calma que da título a su obra.

La biografía promete ser un relato sincero de su vida personal y profesional, desde sus primeros pasos como modelo hasta convertirse en una empresaria consolidada, pasando por sus relaciones más significativas y los momentos difíciles que marcaron su trayectoria. Mar no se ha pronunciado aún sobre si hablará explícitamente de sus parejas, incluyendo nombres como Carlo Costanzia, Cayetano Martínez de Irujo, Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, Javier Merino o Elías Sacal, pero sí ha adelantado que compartirá sus vivencias y aprendizajes, ofreciendo una mirada honesta sobre lo que ha significado para ella ser madre, profesional y mujer independiente.

Además de este proyecto literario, Mar Flores se prepara para un nuevo desafío profesional junto a su hijo Carlo Constanzia en el reality DecoMasters, donde compartirán experiencias de decoración junto a otras personalidades del panorama nacional. Este paso refuerza la imagen de Mar como una mujer multifacética que combina su vida familiar, su carrera y su vida sentimental de manera equilibrada, siempre con el foco en disfrutar de cada momento y transmitir autenticidad.