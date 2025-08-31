Mar Flores sorprende con un mensaje sobre Terelu Campos: "Me da mucha vergüenza"

Terelu Campos está de celebración. Ya ha alcanzado los 60 y son muchos los que se han puesto en contacto con ella para felicitarla por el momento personal y profesional que está atravesando. En LOOK hemos hecho un repaso al panorama al que se enfrenta y efectivamente está cargado de buenas noticias. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en el mensaje que ha recibido por parte de Mar Flores, quien, hasta hace muy poco, era una de sus grandes rivales televisivas, a pesar de que ahora lo niegue.

Terelu Campos mantiene una estrecha amistad con personas que no tienen buena relación con Mar Flores y esto ha hecho que entre ellas exista cierta rivalidad, pero todo cambió cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se enamoraron y tuvieron un hijo juntos. La situación actual es muy distinta, por eso Mar ha roto su norma de oro y ha hablado con los reporteros que le estaban esperando en el aeropuerto de Madrid. Concretamente ha enviado un mensaje a su consuegra. Eso sí, ha dejado claro que se sentía molesta porque le estaba mirando todo el mundo: «Es que me da una vergüenza todo esto que me muero».

Terelu Campos en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Flores conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación y, para evitar especulaciones, ha decidido afrontar el tema y dedicarle unas palabras a Terelu Campos: «Felicidades a Terelu y gracias por vuestro interés». Ha sido breve, pero sus declaraciones han tenido fuerza suficiente como para entender que entre ellas, en estos momentos, no hay problemas. Al contrario, las dos están unidas porque quieren lo mejor para sus respectivos hijos.

Este verano se ha desatado cierta polémica porque Alejandra Rubio ha estado de vacaciones con Mar, algo que, según se planteó, podría haber sentado mal a Terelu Campos. No obstante, esta última promete que le parece bien que su hija cuide todas las relaciones familiares por igual. No está celosa y se siente a gusto al saber que Rubio está tan cómoda con el entorno de Carlo, pues eso significa que la relación va en serio y que no se encontrarán con obstáculos en el futuro.

La sorpresa de Alejandra Rubio

Mar Flores no ha sido la única que ha sorprendido a Terelu Campos. Alejandra ha hecho lo propio en el plató de Fiesta, después de que su madre acabase la sección que presenta, Aires de Fiesta. La joven ha aparecido por sorpresa y le ha hecho una entrevista que ha dejado en evidencia la buena relación que mantienen.

La sorpresa de Alejandra Rubio en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Alejandra ha repasado la trayectoria de su madre y ha insistido en que se siente muy orgullosa de ella. Terelu, al comprobar todo lo que ha trabajado en televisión, admite que le hubiese gustado ser una madre más presente, pero en aquel momento tenía mucho trabajo, muchos compromisos y una agenda que apenas le dejaba tiempo libre. Por suerte, ha reconducido la situación y le ha recomendado a su hija que no cometa el mismo error con el pequeño Carlo.

A Terelu le han preguntado si se siente valorada en su profesión y ha declarado: «En líneas generales, durante mucho tiempo sí. Luego no y ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Para mí, donde yo mejor me siento, es aquí, en este lado (de presentadora), pero en la vida todo ha sido un aprendizaje. Yo creo que he tenido los primeros ocho meses de este año que han sido revolucionarios». Después ha asegurado que ahora está «esperanzada». ¿Quiere decir esto que conducirá un nuevo programa en Mediaset?