Terelu Campos afronta su última semana como presentadora de Fiesta, el programa de los fin de semanas de Telecinco. Durante los meses de verano, la comunicadora ha dirigido una sección del espacio, donde ha conectado de nuevo con el público. Si bien es cierto que durante un tiempo la madre de Alejandra Rubio se mostró mucho más cercana con la prensa a la hora de responder a las preguntas -y, sobre todo, con los periodistas de la calle-, ahora ha tomado una decisión in extremis a punto de regresar a su butaca de colaboradora.

La decisión de Terelu Campos

El clan Campos siempre está en la primera línea de la actualidad. Ya sea por las hijas de María Teresa Campos o por sus dos nietos más mediáticos -Alejandra Rubio y José María Almoguera-, siempre dan de qué hablar y, por ende, titulares. De hecho, la última generación de la familia ya tiene un hueco en la televisión como colaboradores de programas de la cadena de Fuencarral -la hija de Terelu en Vamos a ver y el de Carmen Borrego en TardeAR-.

José María Almoguera y su prima, Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Aunque conocen muy bien el medio, ya que siempre se han dedicado a ello, en ocasiones optan por no hablar sobre su vida personal -que han vendido en tantas ocasiones en las revistas a previo pago-. Sin embargo, en pocas ocasiones han dado declaraciones en las que no haya un intercambio económico de alguna manera.

Una praxis que no lo hacía María Teresa Campos, que siempre aconsejó a sus descendientes que se pararan con las cámaras o que concedieran entrevistas a los medios. Aunque sí que es cierto que Terelu durante este último año ha estado más predispuesta a pararse, al menos a saludar, a los compañeros, ahora ha tomado una drástica decisión a punto de terminar su etapa como presentadora en Fiesta.

Terelu Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

El último escándalo de las Campos

Hace unos meses, Terelu Campos fue señalada de tirana por algunos ex trabajadores de Telemadrid, donde durante un tiempo trabajó la primogénita de María Teresa. Durante su estancia en Supervivientes, salieron a la luz varios testimonios que no dejaban en buen lugar a la tertuliana. Ahora ha sido el turno de su hermana Carmen, que le ha ocurrido lo mismo por parte de compañeros que tuvo en un programa de Castilla-La Mancha.

Aunque Borrego sí que salió en defensa de su hermana entonces, Terelu prefiere no contestar a las preguntas incómodas sobre Carmen. Prueba de ello es que, si hace unos meses sí que contestaba -aunque de manera escueta-, a los periodistas, ahora ha tomado la decisión de ni siquiera bajar la ventanilla del coche de producción que la recoge en las inmediaciones de Mediaset, tal y como destapa el vídeo que encabeza la noticia.