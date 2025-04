Cada vez son más los testimonios los que están saliendo a hablar sobre la verdadera actitud de Terelu Campos. Durante su estancia en Honduras como concursante del futuro de Supervivientes, Alessandro Lequio hizo una revelación sobre la colaboradora de ¡De Viernes! El ex de Ana Obregón contó que la primogénita de María Teresa Campos tuvo una asistenta que le sujetaba el el cenicero y le ponía la mano «para escupir los chicles durante la publicidad». Un comentario que no tardó en negar Alejandra Rubio, que desmontó los argumentos de su compañero de Vamos a ver para sacar la cara por su madre. A raíz de esta revelación, son otras las personas que formaron parte del pasado laboral de la suegra de Carlo Costanzia que también han querido contar su experiencia.

Todos los testimonios que han hablado contra Terelu

Hace unos días, el programa Fiesta destapó hasta diez testimonios contra Terelu Campos. Jota, reportero del programa de fin de semana de Telecinco, contactó con varios ex trabajadores de Telemadrid, el canal regional en el que trabajó la colaboradora. «Me dicen que el fondo no era mala, pero que el pronto que tenía era para echarle de comer a parte. La primera tiene que ver con un blíster, la persona que trataba con Terelu en Telemadrid me cuenta que Terelu no quería tocarlo, que cuando necesitaba tomarse una pastilla llamaba a una persona, le cogían el blíster, le sacaban la pastilla y le ponían la pastilla en la mano», comenzó diciendo.

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

Además, el reportero del programa de Emma García reveló otro episodio de Terelu Campos con su secretaria: «Otra cuestión muy curiosa tiene que ver con las escaleras, me comentan que cuando ella bajaba una escalera necesitaba que una persona se pusiera delante para, en el caso de que sucediera algo, tener a una persona para caer sobre ella. El mismo ejercicio ocurría cuando subía, necesitaba que alguien se pusiera detrás por si se resbalaba».

Quién también ha dado su testimonio es el periodista Sergio Alís, que contactó con Socialité para contar que Terelu «como profesional es trabajadora» aunque «no es natural», si no «todo artificial» y, además, le mandó un mensaje a Alessandro Lequio, el primero en contar esta etapa de la hermana de Carmen Borrego en Telemadrid: «No has vivido ni la mitad de las cosas que estás diciendo. En Telecinco no lo has podido ver, eso ocurría en Telemadrid. Lo del tema del cenicero era algo natural y comprensible, ella se iba a la parte de atrás y estaba su secretaria, no su esclava, y no era un acto de empoderamiento, era porque no quería que la ceniza se cayese al suelo. Yo he visto a Terelu coger la ceniza del suelo con un pañuelo».

Alessandro Lequio se pronuncia sobre la actitud de Terelu con su ex asistenta. (FOTO: TELECINCO)

Finalmente, Kiko Hernández, ex amigo de las Campos y uno de los más críticos con Terelu, también ha opinado y contado su experiencia con la presentadora: «Como sea igual de pesada que lo fue en Miami, como sea igual de pesada que el fue en en México, es un horror, es un coñazo. Es que te agarra y te dice: acompáñame. Y ahora vamos a ese lado de la isla, acompáñame. Y ahora vamos a ver un cangrejo, acompáñame».