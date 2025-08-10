Carolina Cerezuela y su marido, Carlos Moyá, han tenido un bonito gesto con Jaume Anglada, el artista mallorquín -íntimo amigo del Rey Felipe VI-, que hace solo unos días sufrió un accidente en Palma. Desde entonces, el músico permanece ingresado y en coma inducido en la UCI del Hospital de Son Espases tras ser diagnosticado de un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del siniestro.

El cantante circulaba en su moto -concretamente en una Vespa- en la madrugada del pasado viernes 8 de agosto cuando impactó contra un vehículo que se dio a la fuga -aunque finalmente fue localizado por las autoridades policiales-. Tras saltar a los medios la noticia, esta isla de Baleares está completamente conmocionada -ya que es un hombre muy querido en el archipiélago-, y muy pendiente de la última hora de su estado de salud.

Jaume Anglada en un evento. (Foto: Gtres)

Desde entonces, su familia y su entorno más cercano no se separa de su lado, así como su grupo de amigos, entre los que se encuentran Cerezuela y Moyá, a los que conoce desde hace casi una década.

El gesto de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá

La última aparición pública del músico fue hace solo unos días cuando acudió, como cada año, a la recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent. Desde comienzos de los 2000, el artista mantiene una amistad muy cercana con el Rey de España, al que conoció en los torneos de vela de la isla. De hecho, tal es su vínculo que el Jefe del Estado dio comienzo a sus vacaciones en Mallorca en un concierto de Anglada en el Real Club Náutico de Palma, donde se le vio como un groupi más y completamente relajado a pesar del título que ostenta y de las miradas de los curiosos. De hecho, Sus Majestades fueron de los primeros en conocer la noticia del accidente y, a pesar de disfrutar actualmente de sus vacaciones privadas con sus hijas, están muy pendientes -por los familiares del artista- del estado de salud de Jaume.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anglada (@jaime_anglada)

Quien mantiene también una relación muy estrecha con el cantante mallorquín es Carolina Cerezuela. La actriz y presentadora conoció a Anglada en el año 2016 por una amiga en común cuando ambos, tras coincidir en un vuelo Madrid-Palma. Tal fue su conexión y su senda pasión por la música que decidieron comenzar un dúo musical rockero bajo el nombre de Anglada Cerezuela, con el que ofrecieron 60 conciertos en distintos puntos de España.

Carolina Cerezuela y Jaume Anglada actuando juntos. (Foto: Gtres)

Es por ello que no ha sido de extrañar que Carolina, arropada por su marido -que también tiene una relación muy estrecha con Anglada- haya acudido al hospital en el que se encuentra ingresado el artista para conocer de primera mano el estado de salud de Jaume y, también mostrar su apoyo a los familiares del cantante -que tiene dos hijos adolescentes, Jaime y Julia-.