Jaume Anglada, un cantante de Mallorca y amigo íntimo del Rey Felipe VI, ha sufrido un grave accidente de tráfico. El artista, de 52 años, ha sido arrollado a la 1:30 de la madrugada de este viernes 8 de agosto por un vehículo -que se dio a la fuga- mientras conducía en moto por las calles de Palma. Minutos después, los equipos de emergencia se trasladaron hasta la zona para atender al cantante, cuyo primer parte médico es un traumatismo craneoencefálico de «extrema gravedad». Una noticia que llega solo dos días después de que el monarca acudiera a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma tras el final de una jornada de regatas. «Gracias, Señor, por apoyarnos con su presencia en nuestro club, que es su club, que tanto lo necesita», dijo el intérprete tras ver al hijo de Juan Carlos I como uno más en la pista de baile del show.

Sus amistades VIP

Anglada es uno de los hombres más conocidos entre la alta alcurnia de Mallorca. Nacido el 13 de septiembre de 1972 en Palma, es uno de los músicos con mejor reputación de la isla. A lo largo de su vida, ha ejercido otras funciones en Baleares como presentador, actor y compositor de canciones que le han llevado a subirse a escenarios de Tel Aviv, Londres, Madrid o París. Además, su implicación es tal con su tierra que ha formado parte de varias causas sociales en la misma, por lo que ha sido reconocido en muchas ocasiones.

El Rey Felipe en un concierto de Jaume Anglada. (Foto: Gtres)

A pesar de su fama en el archipiélago, lo cierto es que siempre ha tratado de mantener la discreción de su vida privada. Tal es así que a penas hay información de su mujer, Pilar, la madre de Jaime y Julia, sus dos hijos en común. Además, si por algo se caracteriza, es por tratar desapercibido entre los residentes y los veraneantes, aunque es sabida su gran amistad con el Rey Felipe, que forma parte de su círculo de amigos VIPS desde el 2000 cuando compartieron equipo y velero en la Copa del Rey de Vela en Palma.

Desde hace años que Palma de Mallorca se ha convertido en uno de los destinos favoritos por los rostros conocidos para pasar sus vacaciones. Es por ello que no es de extrañar que, debido a su talento en la música y su fama por la misma, se haya codeado con la jet set.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anglada (@jaime_anglada)

Tal es así que en 2015 participó en un dúo musical rockero y benéfico con Carolina Cerezuela -con la que se le relacionó sentimentalmente, aunque ambos siempre negaron la mayor- bajo el nombre Anglada Cerezuela. Tanto la presentadora como el artista saborearon el éxito con este proyecto ya que se subieron a varios escenarios de España, donde ofrecieron más de 60 conciertos.