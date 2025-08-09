Todo lo que se sabe sobre el accidente de Jaume Anglada en Mallorca: "Múltiples lesiones"

Jaume Anglada fue atropellado la madrugada del pasado viernes 8 de agosto a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma. Este suceso le mantiene desde entonces ingresado en el hospital. Hoy por hoy, el cantautor está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases y presenta, según ha recogido un medio local que ha seguido el accidente desde el inicio, «múltiples lesiones». El siniestro se produjo cuando el artista conducía una motocicleta tipo Vespa y fue envestido por causas que se siguen investigando.

Tras ocurrir el choque, el conductor y supuesto autor se dio a la fuga. Incurriendo, a todas luces, en un presunto delito de omisión de socorro. En paralelo al auxilio de Jaume Anglada, la Policía Local de Palma comenzó una investigación que se saldó con un detenido. Se trata de un joven de 20 años que ha sido llevado a las dependencias policiales. Allí fue puesto a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. Su situación se ha visto agravada porque, durante la conducción, presentaba un estado de embriaguez que pudo detonar el acto delictivo.

El detenido por el atropello a Jaume Anglada. (Foto: Gtres)

Gracias a testigos de la escena que avisaron a los servicios de emergencia, Jaume pudo ser atendido en el lugar de los hechos, donde quedó tendido tras salir disparado por el impacto. Los sanitarios que llegaron en una ambulancia del 061 trabajaron in situ para poder estabilizarlo e inmediatamente fue trasladado, con pronóstico muy grave, al centro hospitalario en el que lucha por recuperarse.

Jaume Anglada en Mallorca. (Foto: Gtres)

Tal y como señala el Diario de Mallorca, el compositor se encuentra en estado de gravedad y tanto los facultativos como sus familiares se encuentran muy pendientes de su evolución que, según se ha deslizado por varias vías, ha sido favorable en las últimas horas. Según han confirmado fuentes cercanas a Jaume Anglada al periódico mencionado, hemos conocido que, a pesar de la importancia de las heridas, «su vida no corre peligro». Pero el intérprete sufrió «un traumatismo craneoencefálico severo» que preocupa a su entorno y que le mantiene en observación constante por parte de los médicos.

Las amistades de Jaume Anglada

Palma de Mallorca se ha convertido en los últimos tiempos en un destino veraniego muy recurrente por rostros conocidos. En él han encontrado la tranquilidad de la que no disponen en las grandes ciudades. Por su trayectoria como cantante, Jaume se ha relacionado con numerosas personalidades que han visitado la isla y ha forjado una red de amigos entre las que se destacan deportistas, actores y actrices e incluso miembros de la realeza.

Carolina Cerezuela y Jaume Anglada actuando juntos. (Foto: Gtres)

Es por todos sabido que el Rey Felipe VI es un gran admirador de las composiciones de Anglada. Tanto es así que siempre que puede, hace un hueco en su apretada agenda estival para acudir a los conciertos que ofrece. Sin ir más lejos, el monarca estuvo presente en el recital del Real Club Náutico de Palma dos días antes del incidente. El mallorquín también guarda una sólida relación con Carlos Moyá y con su esposa, Carolina Cerezuela. Con esta última compartió un reto laboral que les llevó a crear un dúo musical rockero y benéfico bajo el nombre Anglada Cerezuela, gracias al que recorrieron numerosos escenarios españoles.