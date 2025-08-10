Francisco Rivera da la última hora sobre su hermano, Cayetano Rivera: "Está lastimado"

Francisco Rivera se ha desplazado hasta el Puerto de Santa María para disfrutar de una tarde en la plaza de toros junto a su mujer, la prestigiosa diseñadora Lourdes Montes. También se ha dejado ver por allí su cuñada, Sibi Montes, y su hija Cayetana. Como no podía ser de otra forma, los reporteros se ha acercado al diestro para preguntarle por su hermano, Cayetano Rivera. Francisco, fiel a la discreción que siempre le ha caracterizado, ha intentado evitar el tema, pero al final ha atendido a la prensa con una gran amabilidad. «Perdonad, pero tengo que ir a la taquilla a recoger las entradas», ha empezado diciendo.

El marido de Lourdes Montes está al tanto de todo lo que ha sucedido con Cayetano Rivera. En LOOK desvelamos en exclusiva que el torero se había lesionado mientras entrenaba para su aparición en Santander. Según nuestros datos, se fracturó el segundo dedo del pie izquierdo, se hizo un hematoma en el glúteo y una contusión en el pectoral. Ahora, Francisco ha confirmado nuestra información y antes de entrar a la plaza ha comentado: «Está pues… fíjate. Ha perdido unas corridas de toros, está lastimado… pero preguntarle mejor a él».

Francisco Rivera dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

Debemos tener en cuenta un dato importante. Cayetano Rivera anunció su retirada hace unos meses, concretamente en noviembre del pasado año. Esto significa que es una temporada especial para él, por eso hay tanta gente pendiente de sus movimientos. No podemos olvidar que Cayetano se ha convertido en uno de los toreros más importantes de su generación, de ahí que los medios se hagan eco de sus pasos.

Francisco conoce mejor que nadie cómo funcionan las cosas, así que ha preferido no hablar del conflicto que su hermano ha tenido con la Policía. «No tengo nada que decir, está todo en manos de los abogados creo, ¿no?». Hay que recalcar que Cayetano disfruta de una reputación impecable. Nunca ha tenido problemas con nadie y todo el que ha coincidido con él guarda un recuerdo estupendo. Esa es la razón por la que el público sabe que, antes o después, se aclarará la situación.

Cayetana Rivera apoya a su tío

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Francisco Rivera no ha estado sólo en el Puerto de Santamaría. Ha contado con la compañía de su hija Cayetana, quien también es una gran aficionada a los toros. La joven ha hecho acto de presencia junto a una amiga, se ha encontrado con la prensa y ha dado unas declaraciones sobre su tío Cayetano. Eso sí, es una persona prudente y no ha querido dar demasiados detalles, únicamente ha dejado claro que está a su lado.

Cayetana Rivera en el Puerto de Santamaría. (Foto: Gtres)

Cayetana, tan correcta como siempre, ha respondido a un periodista de la agencia Gtres que le ha preguntado por la lesión de Cayetano Rivera. “Está bien, todo bien. Ha sido un susto, pero todo bien”, ha aclarado. Y después ha confirmado lo que contamos en LOOK: «Se ha roto un dedo».

Cayetano Rivera disfruta de una estrecha relación con su familia, por eso cuenta con el apoyo de todos los miembros de su distinguido clan. Otro de los que se ha pronunciado al respecto es su primo Canales, actual colaborador de las tardes de Telecinco. «Está intentando recuperar la temporada, que además es la última en la que va a vestir de torero. Y le pasa esto. Se pregunta: ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?», ha comentado el tertuliano de TardeAR. Después ha dejado que «tener una discusión con él es imposible», algo que puede corroborar todo el que le conoce.